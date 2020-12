ACTIA : Calendrier des publications financières 2021

Regulatory News:

ACTIA (Paris:ATI) (ATI, FR0000076655), présente son calendrier de communication financière pour l'année 2021.

Annonces Dates Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020 Mardi 23 février 2021 (7h) Résultats annuels 2020 Mardi 30 mars 2021 (7h) Réunion SFAF Mercredi 31 mars 2021 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 Jeudi 20 mai 2021 (7h) Assemblée Générale Jeudi 20 mai 2021 Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2021 Mercredi 4 août 2021 (7h) Résultats semestriels 2021 Mardi 21 septembre 2021 (7h) Réunion SFAF Mercredi 22 septembre 2021 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 Mardi 16 novembre 2021 (7h)

À PROPOS D’ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir et de fabriquer une électronique au service de la gestion des systèmes dans les domaines particulièrement exigeants de l’automotive, du ferroviaire, de l’aéronautique, du spatial, de la défense, de l’énergie et des télécommunications.

Les engagements d’ACTIA s’expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe au service des enjeux sociétaux : la mobilité, la connectivité, la sécurité et l'environnement. La maîtrise de la production et de la conception des produits signés ACTIA est une véritable garantie de qualité. L’ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

Chiffres clés consolidés 2019 :

Chiffre d’affaires : 520,4 M€.

+ 3 800 collaborateurs dans le monde dont plus de 1 000 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

Implanté dans 16 pays.

14 à 17% du CA investi chaque année en R&D.

Bourse :

Euronext C

ISIN FR0000076655 – Mnémo : ATI

Reuters : MRSP.PA – Bloomberg : AIELF : FP

Indices : CAC ALL SHARES – CAC ALL-TRADABLE – CAC INDUSTRIALS – CAC MID&SMALL – CAC SMALL – EN TECH CROISSANCE – GAÏA INDEX

