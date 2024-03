CHIFFRE D’AFFAIRES +15,9 % - FREE CASH FLOW 45,5 M€

À 579,3 M€ de chiffre d’affaires consolidé en 2023, ACTIA Group (Paris:ALATI) a atteint son plus haut niveau historique et génère une croissance de 15,9 % par rapport à 2022. En ligne avec l’objectif annuel de 15 % de croissance, cette accélération (+5,5 % en 2021, +12,1 % en 2022) a laissé derrière elle les conséquences directes et indirectes de la crise sanitaire (CA 2019 : 520,4 M€). Ainsi, le Groupe franchit une nouvelle étape grâce au succès de la stratégie de développement mise en œuvre depuis plusieurs années. Elle s’appuie sur une proposition de valeur solide, combinant expertise technologique et outils industriels de pointe pour une clientèle habilement diversifiée.

ACTIA Group dégage un EBITDA(1) des activités poursuivies de 42,8 M€ (7,4 % du chiffre d’affaires). Sa progression de +4,7 % est freinée par la parité euro / dollar, le recours à la sous-traitance dans un marché de l’emploi tendu et des coûts non récurrents. Le résultat opérationnel courant est en croissance de +61,6 % pour s’établir à 15,5 M€, soit 2,7 % de marge opérationnelle courante en 2023, contre 9,6 M€, pour une marge opérationnelle courante de 1,9 % en 2022. Le résultat net 2023 des activités poursuivies est en forte hausse à 8,7 M€ contre 1,8 M€ en 2022. Les activités poursuivies ont généré un Free Cash Flow(2) de 45,5 M€ en 2023, contre <18,5 M€> en 2022, en lien avec la progression des résultats, l’amélioration du BFR et une quasi-stabilité des investissements (Capex). La démarche agile appliquée en continu et la normalisation, en fin d’année, des approvisionnements confèrent à ACTIA une solide amélioration de sa structure opérationnelle et financière.

En M€ FY 2023(3)

(IFRS 5) FY 2022

(IFRS 5) Var. M€ Var. % S1 2023 Chiffre d’affaires 579,3 499,8 +79,5 +15,9% 288,7 EBITDA activités poursuivies (1) 42,8 40,8 +1,9 +4,7% 20,7 en % du CA 7,4 % 8,2 % 7,2 % Résultat opérationnel courant 15,5 9,6 +5,9 +61,6% 8,1 en % du CA 2,7 % 1,9 % 2,8 % Résultat opérationnel 15,4 9,8 +5,6 56,6% 7,6 en % du CA 2,7 % 2,0 % 2,6 % Résultat financier <5,9> <7,7> +1,8 +23,6% <1,5> Résultat des activités poursuivies 8,7 1,8 +6,9 +387,2% 2,3 Résultat des activités abandonnées <0,4> 18,8 <19,3> <102,3%> <0,5> Résultat net 8,2 20,6 <12,4> <60,0%> 1,8 en % du CA 1,4 % 4,1 % 0,6 % Résultat net part du Groupe des activités poursuivies 8,0 1,1 +6,8 +613,8% 1,9 en % du CA 1,4 % 0,2 % 0,6 % EBITDA total (4) 42,0 59,9 <17,8> <29,8%> 19,9 en % du CA 7,3 % 12,0 % 6,9 % Endettement / Fonds propres (Gearing) 132,5 % 153,7 % - - 156,1 %

(1) EBITDA : Résultat net + impôt + dépréciation des goodwills + intérêts et charges financières + dotations aux amortissements +/- instruments financiers dérivés.

(2) Free Cash Flow : EBITDA - Impôts +/- Variation du BFR – Investissements.

(3) Les comptes consolidés 2023 (1er janvier – 31 décembre 2023) ont été arrêtés par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 26 mars 2024.

(4) EBITDA total (incluant activités poursuivies et activités abandonnées) servant de base au calcul des ratios de levier de la dette.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2023

Le chiffre d’affaires de la période et l’activité par division ont été détaillés dans le communiqué de presse du 21 février 2024.

En 2023, ACTIA totalise un chiffre d’affaires consolidé de 579,3 M€, en croissance de 15,9 % par rapport à 2022. À l’exception des activités SatCom et Aftermarket (cession en avril 2022 du Contrôle Technique et équipements de garage), tous les segments ont progressé. La division Automotive représente 85,0 % du chiffre d’affaires 2023 du Groupe, soit 492,5 M€, et affiche une croissance de +21,5 %. Elle génère un EBITDA de 36,8 M€ (marge de 7,5 %) dont la croissance de 4,7 % tient compte des recours à la sous-traitance pour faire face à la croissance dans un marché de l’emploi tendu. La division Telecom représente 15,0 % du chiffre d’affaires du Groupe, soit 86,6 M€, en croissance de +10,2 % par rapport à 2022. Elle génère un EBITDA de 4,7 M€ en recul de <19,8 %> en lien avec les coûts inhérents au lancement de nouvelles productions SatCom.

ACTIA Group dégage un EBITDA des activités poursuivies de 42,8 M€, en progression de 4,7 %, pour une marge d’EBITDA de 7,4 %. Les achats consommés, à 54,0 % de la production de la période, contre 54,8 % en 2022, sont bien maîtrisés. Face à la croissance des besoins en devise liés à la progression de l’activité, la hausse du dollar pèse pour <3,7 M€>, coût limité par la stratégie de couverture naturelle. Les charges de personnel progressent de +16,4 % en lien avec la hausse des salaires et des effectifs (4 092 à fin 2023 contre 3 729 à fin 2022, soit +9,7 %). Les embauches ont été ralenties pendant de nombreux mois, dans un marché de l’emploi toujours tendu dans certaines régions clés du Groupe. Le recours plus soutenu à la sous-traitance sur une large période de 2023 a contribué à relever le défi de la croissance et a généré une hausse des charges externes de 18,6 %, à 79,2 M€. Retraitées de 2,4 M€ de frais non récurrents liés à l’ancien contrat télématique véhicules légers, leur augmentation est de 15,2 %, un taux légèrement inférieur à la croissance de l’activité. Enfin, la réduction progressive des tensions sur les approvisionnements permet en fin d’année une amélioration de l’utilisation des outils de production.

Les engagements R&D de 2023, à 84,7 M€, refacturé à 44,8 % contre 42,2 % en 2022, sont en hausse de 4,4 M€ (+5,5 %) par rapport à 2022. Le crédit d’impôt recherche de 5,4 M€ augmente de 8,7 %. L’effectif R&D à fin décembre est porté à 1 453 contre 1 342 à fin décembre 2022 (+8,3 %). La forte activité R&D, issue des succès commerciaux de ces dernières années, assure la croissance organique du Groupe et témoigne de la réussite des redesigns opérés pour s’adapter au marché des composants.

Les dotations aux amortissements de 27,3 M€ diminuent de 2,3 M€, principalement en liaison avec la fin de la période d’amortissement des équipements du programme d’investissement 2017-2019. Après 0,1 M€ de charges non courantes, le résultat opérationnel d’ACTIA, à 15,4 M€ en 2023, est en croissance de 56,6 %.

Le résultat financier 2023 s’établit à <5,9 M€>. Il est constitué pour <8,0 M€> d’intérêts et charges financières dont la hausse de 3,0 M€ est induite par celle des taux variables sur les financements court terme et aux prêts à moyen terme mis en place depuis 2 ans (le taux d'intérêt moyen : 1,95 % à fin 2022 vs 3,44 %, incluant les PGE et les Obligations Relance, à fin 2023. Le solde, soit 2,1 M€ d’autres produits et charges financiers, reflète la valorisation favorable des instruments de couverture de change sur la période. Le résultat net part du Groupe des activités poursuivies s’élève ainsi à 8,0 M€ en 2023, contre 1,1 M€ en 2022.

ENDETTEMENT, TRÉSORERIE & BILAN

L’endettement net hors dettes locatives IFRS 16 s’établit à 167,7 M€ contre 187,4 M€ à fin décembre 2022. Les dettes locatives IFRS 16 sont de 20,2 M€. Le gearing s’établit à 132,5 % contre 153,7 % en 2022 et 195,3 % en 2021, avant les cessions d’activités non stratégiques. 59,2 M€ de financement ont été remboursés et 25,5 M€ ont été levés.

Le Groupe a dégagé un Free Cash Flow(3) des activités poursuivies (hors instruments de couverture) de 45,5 M€ contre <18,5 M€> à fin 2022. L’activité a généré 35,1 M€ de trésorerie. Le BFR a eu un impact positif de 25,4 M€ tenant compte d’une diminution des stocks et du poste clients, dans un contexte de normalisation des approvisionnements, en fin d’année. Les flux opérationnels atteignent 62,8 M€ contre <10,4> M€ en 2022. Cette évolution est également liée aux activités Power cédées le 1er août 2022 qui étaient consommatrices de cash. La trésorerie issue des opérations couvre les flux consacrés aux investissements, principalement <21,8 M€> pour les immobilisations et <5,2 M€> lié à la cession de la division Power.

ACTIA dispose d’une trésorerie de 43,6 M€ au 31 décembre 2023 pour soutenir la croissance de l’activité et 49,4 % de ses lignes court terme (hors factor déconsolidant) sont utilisées à cette date.

PERSPECTIVES 2024

Le contexte économique de ce début d'année, marqué par des baisses de volumes annoncées par certains clients, notamment dans le domaine des poids lourds et des engins spéciaux, induit une contraction de la part court terme du carnet de commandes alors que celui-ci progresse de 16,8 % par rapport au 31 décembre 2022. Néanmoins, la stratégie de diversification des marchés adressés menée depuis plusieurs années, avec une répartition équilibrée des différentes typologies de clients, et le succès de la stratégie de conquête commerciale limiteront cette tendance. Ainsi, la mise en production de nouvelles familles de produits permettra à ACTIA d'assurer une légère croissance de son chiffre d’affaires en 2024, comprise entre 3 et 5 %. Tenant compte de ses capacités de production et des perspectives des clients, l’objectif des 800 M€ de chiffre d’affaires est décalé à 2027. Le Groupe table également sur une poursuite de la normalisation des approvisionnements et de l’efficacité de ses initiatives stratégiques pour continuer d’améliorer sa structure financière.

La nouvelle segmentation des activités autour de quatre divisions (Mobility, Energy, Aerospace et Engineering Services) sera présentée pour la 1ère fois au 30 juin 2024. Elle contribuera au développement du Groupe dans les années à venir en renforçant sa proximité avec chaque marché et en améliorant la lisibilité des activités.

L’Assemblée Générale sera convoquée pour le 28 mai 2024, en son siège social, et proposera la distribution d’un dividende de 0,12 euro par action.

À PROPOS D’ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir et de fabriquer une électronique au service de la gestion des systèmes dans les domaines particulièrement exigeants de l’automotive, du ferroviaire, de l’aéronautique, du spatial, de la défense, de l’énergie et des télécommunications.

Les engagements d’ACTIA s’expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe au service des enjeux sociétaux : la mobilité, la connectivité, la sécurité et l'environnement. La maîtrise de la production et de la conception des produits signés ACTIA est une véritable garantie de qualité. L’ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires 2023 : 579,3 M€.

Plus de 4 000 collaborateurs dans le monde, dont environ 1 450 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

Implanté dans 17 pays.

14 à 18 % du CA investi chaque année en R&D.

BOURSE

Euronext Growth Paris

ISIN FR0000076655 – Mnémo : ALATI Reuters : MRSP.PA – Bloomberg : AIELF: FP

Indices : Euronext Growth All Shares – Euronext Tech Croissance – Euronext Helios Space – Enternext PEA-PME 150 – GAÏA index

