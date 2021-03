ACTIA : dévisse de plus de 10%, victime de la pénurie de semi-conducteurs

Actia échoue dans les abysses du marché SRD, chutant de 10,81% à 3,01 euros. Le concepteur et fabricant d’électronique au service de la gestion des systèmes pour l’automobile et les télécoms a averti qu’il n'excluait pas un arrêt momentané de certaines lignes de production dans le courant du deuxième trimestre du fait de la pénurie de composants.



Actia souligne en particulier les difficultés rencontrées auprès des fabricants de semi-conducteurs, eux même mis en difficultés par les capacités de livraisons des principaux fondeurs à la source de ces composants.



Au sein du groupe, la production d'équipements électroniques dans le domaine de la Télématique, qui a représenté environ 35% des revenus en 2020, est particulièrement touchée par la baisse de la production du fabricant de semi-conducteurs NXP. L'usine de ce dernier au Texas, endommagée par la tempête, a été fermée du 9 février au 11 mars.



Ses fournisseurs lui ont fait savoir que NXP ne respecterait pas ses engagements de livraison dans les prochaines semaines. La cellule de crise dédiée à la gestion de ces problématiques a été activée au sein de la direction d'Actia. Avec des livraisons qui ne représentaient plus que 5% des commandes fermes passées par le groupe, sa mobilisation a permis de remonter à 50%.



Conformément aux mesures de double approvisionnement, les semi-conducteurs disponibles auprès de fournisseurs alternatifs sont en cours de sécurisation. " La livraison rapide de ces composants qui vise à privilégier la continuité des chaînes de production augmentera sensiblement les coûts d'acquisition et de transports sur le deuxième trimestre ", a précisé Actia. La société précise que des négociations seront engagées en vue du report sur les clients des surcoûts générés.



Actia a adapté le rythme de sa production, en ligne avec les capacités de ses clients dont la production avait déjà fait l'objet d'ajustements au cours des mois précédents. Dans ce contexte, le groupe n'exclut pas un arrêt momentané de certaines lignes de production dans le courant du deuxième trimestre. Il œuvre avec l'ensemble de ses fournisseurs et en partenariat avec ses clients pour limiter l'impact de ces difficultés d'approvisionnement.