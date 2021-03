ACTIA : fait face à la crise du marché des composants

Regulatory News:

ACTIA (Paris:ATI), concepteur et fabricant d’électronique au service de la gestion des systèmes, fait état de tensions sur sa chaine d’approvisionnement en liaison avec la pénurie mondiale de composants électroniques qui s’amplifie depuis plusieurs semaines. En particulier, ACTIA souligne les difficultés rencontrées auprès des fabricants de semi-conducteurs eux même mis en difficultés par les capacités de livraisons des principaux fondeurs à la source de ces composants.

Au sein d’ACTIA, la production d’équipements électroniques dans le domaine de la Télématique (environ 35% du CA du Groupe en 2020) est particulièrement touchée par la baisse de la production de NXP, dont l’usine au Texas, endommagée par la tempête, a été fermée du 9 février au 11 mars. Les fournisseurs d’ACTIA ont fait savoir que NXP ne respecterait pas ses engagements de livraison dans les prochaines semaines. La cellule de crise dédiée à la gestion de ces problématiques a été activée au sein de la direction d’ACTIA. Avec des livraisons qui ne représentaient plus que 5% des commandes fermes passées par ACTIA, la mobilisation du Groupe a permis de remonter à 50%. Conformément aux mesures de double approvisionnement, les semi-conducteurs disponibles auprès de fournisseurs alternatifs sont en cours de sécurisation. La livraison rapide de ces composants qui vise à privilégier la continuité des chaînes de production augmentera sensiblement les coûts d’acquisition et de transports sur le 2ème trimestre. Des négociations seront engagées en vue du report sur les clients des surcoûts générés.

ACTIA a adapté le rythme de sa production, en ligne avec les capacités de ses clients dont la production avait déjà fait l’objet d’ajustements au cours des mois précédents. Dans ce contexte, ACTIA n’exclut pas un arrêt momentané de certaines lignes de production dans le courant du 2ème trimestre. ACTIA œuvre avec l’ensemble de ses fournisseurs et en partenariat avec ses clients pour limiter l’impact de ces difficultés d’approvisionnement. Il faut noter que les clients d’ACTIA, principalement des industriels de premier plan dans le domaine des véhicules légers, des poids-lourds, et des bus et cars, font généralement preuve d’une forte résilience à ce type de crise ; ils ont communément déjà bien résisté à la crise sanitaire. Les autres domaines d’activité du Groupe font l’objet d’une vigilance accrue, avec des achats renforcés sur certains composants clés pour anticiper d’éventuelles pénuries, qui ne se sont pas matérialisées à ce stade.

Sauf événement majeur, l’évolution de la situation sera précisée lors de la publication des résultats annuels 2020, le 30 mars 2021.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

Résultat annuels 2020 : Mardi 30 Mars 2021 (7h)

Réunion SFAF : Mercredi 31 Mars 2021

Chiffre d’affaires du 1er Trimestre 2021 : Jeudi 20 Mai 2021.

