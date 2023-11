ACTIA Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements électroniques destinés aux marchés des véhicules et des télécommunications. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - équipements automobiles et services électroniques (84,2%) : appareils de diagnostic électronique et de contrôle technique, produits d'électronique embarquée (tableaux de bord, chronotachygraphes, moniteurs, etc.), services électroniques (notamment services de traitement de l'obsolescence de composants électroniques, d'achat, de test, de conditionnement et de stockage de composants obsolètes, de redéfinition et de qualification de composants et de cartes électroniques) et de sous-traitance industrielle (notamment fabrication de cartes et de sous-ensembles électroniques destinés aux équipements automobiles, aéronautiques, ferroviaires et aux systèmes industriels) ; - équipements de télécommunications (15,7%) : faisceaux hertziens et équipements associés (multiplexeurs, analyseurs de trames, etc.), équipements d'émission et de réception de signaux, matériel de transmission d'informations (récepteurs satellites, etc.), équipements aéronautiques de traitement et de distribution d'informations, systèmes complets de stations terriennes ; - autres (0,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (36,2%), Europe (39,7%), Amériques (12,4%), Asie (7,1%), Afrique et Océanie (4,6%).