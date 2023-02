Actia en nette hausse : une publication de revenus annuels rassurante à plusieurs points de vue

Actia (+7,95% à 4,48 euros) domine le marché SRD, soutenu par des revenus annuels supérieurs aux attentes et un message rassurant sur ses résultats. Le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes a dévoilé un chiffre d'affaires 2022 de 499,8 millions d'euros, en progression de 12,1%, en tenant compte des retraitements IFRS pour la cession de la Division Power réalisée le 1er août 2022. Il ressort " légèrement au-dessus de notre estimation prudente de 493,3 millions d'euros ", souligne TP Icap.



Actia précise que les approvisionnements en composants sont restés sous tension, continuant à engendrer des retards de production, qui représentent plus de 10 millions d'euros en fin d'année.



Le groupe, qui présentera ses résultats annuels le 28 mars, a indiqué que " les cessions opérées en 2022 et le bon niveau d'activités ont permis de retrouver une meilleure rentabilité, tout en maintenant une pression sur le besoin en fonds de roulement du fait des tensions sur le marché des composants ".



TP Icap souligne que " le groupe délivre un message rassurant " sur ses résultats. L'analyste vise un Ebitda de 39 millions d'euros (7,8% du chiffre d'affaires), en fort rebond par rapport à l'an passé.



Autre nouvelle rassurante, Actia a obtenu en décembre des partenaires bancaires concernés (moins de 20 % de la dette totale) les dispenses d'application des covenants dans l'hypothèse où certains de ceux-ci ne seraient pas respectés au 31 décembre 2022. Les ratios n'ont pas encore été calculés à ce jour.



Pour l'année 2023, sans envisager d'amélioration significative des approvisionnements, le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes pourrait enregistrer une croissance de plus de 15 %.



Conforté par la solidité de son carnet de commandes et son portefeuille de contrats pluriannuels continuellement renforcé, Actia Group vise toujours, à échéance fin 2025, un chiffre d'affaires de plus de 800 millions d'euros.