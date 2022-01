Actia : galvanisé en Bourse par un projet de cessions

Le titre Actia enregistre la meilleure performance du marché SRD, bondissant de 8,94% à 3,90 euros dans la perspective de la cession d'activités non stratégiques. De telles opérations permettraient au spécialiste des composants électroniques pour la gestion des systèmes dans les domaines de l'automobile, des télécommunications et de l'énergie de renforcer sa structure financière. Il affichait un ratio d'endettement sur fonds propres de 117,3% à fin juin.



Actia rappelle avoir sécurisé ses ressources financières via l'obtention de 100 % des PGE demandés en 2021, soit 50,7 millions d'euros, après les 41,4 millions d'euros mis en place en 2020.



De plus, dans l'hypothèse où certains covenants ne seraient pas respectés au 31 décembre 2021, ratios non encore établis à ce jour, Actia a obtenu en décembre de l'ensemble de ses partenaires bancaires concernés (moins de 20% de la dette totale) les dispenses d'application des covenants.



" En ayant également pour effet de permettre de concentrer les investissements du groupe sur ses activités technologiques à plus forte valeur ajoutée, les cessions envisagées permettront à Actia de disposer de plus de moyens pour conforter sa politique d'innovation tout en accompagnant ses clients dans les nombreux défis du monde électronique, et de meilleures conditions pour piloter sa croissance ", a expliqué le groupe.



Dans ce cadre, des négociations sont en cours avec des partenaires potentiels. Le groupe n'a pas donné plus de précisions sur les activités qu'il pourrait céder.



La vente de ces activités non essentielles ne remettent pas en cause l'atteinte, à une échéance de 4 ans, d'un chiffre d'affaires de plus de 800 millions d'euros, étant donné la croissance continue de son carnet de commandes.

S'agissant de 2021, Actia confirme la croissance de son niveau d'activité avec un chiffre d'affaires proche de 460 millions d'euros, contre 438,5 millions d'euros en 2020, malgré les difficultés majeures d'approvisionnements en composants.



Pour 2022, Actia dit toujours afficher un carnet de commandes important, permettant de poursuivre la dynamique de croissance, tout en restant freiné par les tensions sur le marché des composants.