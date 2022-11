TBM : « réduction de 10 % des coûts d'exploitation avec avec myACTIAfleet »

ACTIA n'a pas attendu la flambée des prix du carburant pour proposer aux opérateurs de transports publics une solution leur permettant à la fois de maitriser leur facture de carburant et d'optimiser le taux d'exploitation de leur flotte. La solution d'écoconduite myACTIAfleet est déjà implantée dans de nombreuses villes au sein des réseaux de transport publics français. Ces sociétés de transports publics peuvent s'appuyer sur une stratégie de mise en œuvre de l'écoconduite pertinente.

Dernièrement, TBM (Transports Bordeaux Métropole) annonce un retour d'expérience très positif sur son réseau opéré par Keolis avec une réduction de la facture de carburant de 10 % grâce à la solution myACTIAfleet : sur une flotte roulant majoritairement au gaz naturel (GNC) complétée de bus hybrides (gaz et diesel) et électriques.



Un bus propre conduit de manière écoresponsable permet de faire des économies de carburant, baisser les émissions de CO2 et adopter une conduite plus confortable et sûre pour les voyageurs.

« L'écran d'écoconduite d'ACTIA est très pratique, il nous montre que nous conduisons en économie d'énergie et en souplesse pour le confort et la sécurité des voyageurs. Avec un affichage très simple et de façon visuelle, nous voyons en temps réel si notre conduite est adaptée et performante. ».

Stéphanie conductrice receveuse TBM

Le boitier ACTIA ne sert pas qu'au conducteur, il fournit au manager d'exploitation tous les résultats des conducteurs sur leur conduite.

« Sur le tableau le bord conducteur myACTIAfleet, je peux voir quel est le meilleur conducteur de la flotte actuellement. Par exemple, le meilleur conducteur actuel de la ligne fait un score de 93 % en consommation de carburant, il a donc une conduite très écologique. Alors que la moyenne est de 87 % sur sa ligne. Le système lui attribue également un score de 89 % pour la sécurité de conduite. myACTIAfleet est donc un moyen très qualitatif d'évaluer la qualité de conduite. Avec le boitier ACTIA, tout le monde y trouve son compte : les conducteurs peuvent corriger leur conduite en temps réel et les managers sensibilisent les conducteurs à l'écoconduite sur la base de données réelles et personnalisées. ».

Explique Rodolphe manager d'exploitation.



myACTIAfleet remonte les données liées à l'état de santé du véhicule afin d'en anticiper la maintenance et prévenir les pannes éventuelles. La solution ACTIA contribue ainsi à préserver le taux d'exploitation des véhicules.

« Les données ACTIA arrivent sur notre serveur minute par minute sous forme d'alarmes que nous priorisons : priorités hautes, basses ou moyennes. Nous traitons généralement les alarmes de priorité haute. Par exemple, un niveau de gaz de carburant trop faible pour permettre au véhicule de terminer son tour. Cette donnée nous permet d'intervenir directement sur la ligne, en envoyant un bus avec un mécanicien et ainsi éviter le remorquage du véhicule impliquant deux personnes pendant deux heures.

Nous pouvons également détecter une montée en température d'un véhicule, ainsi nous disposons de toutes les informations des véhicules pour anticiper les pannes inhérentes à l'exploitation quotidienne des véhicules.

Pour les modèles les plus récents de véhicules, nous exploitons même les informations du tableau de bord du bus. Nous savons ainsi en temps réel ce qui se passe au niveau du véhicule. C'est vraiment parfait pour faire de la maintenance prédictive.

Avec myACTIAfleet, nous avons économisé environ 10 % de carburant gasoil et de gaz depuis l'installation de la solution ACTIA. Entre la fonction d'écoconduite, le maintien en condition opérationnelle des véhicules, 10 % d'économie dans le contexte actuel est un réel avantage. »

Expose Cyril, technicien amélioration continue TBM.

Testée et adoptée la première fois par TISSÉO Collectivités, sur le réseau toulousain, cette solution commercialisée par ACTIA en Europe a été choisie par des réseaux d'autres grands opérateurs tels que RATP, TRANSDEV, RTM,… Elle est notamment utilisée (selon différentes versions) par plus une douzaine d'autres villes telles que Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Avignon ou Dijon.

ACTIA accompagne ainsi le développement du secteur des transports publics avec une solution qui rencontrent les grands enjeux de la mobilité : l'expérience passagers, leur sécurité, leur confort ainsi que celui des chauffeurs, la protection de l'environnement et des impératifs de gestion.

