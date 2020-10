ACTIA GROUP : Documents Assemblée Générale du 30 octobre 2020

Regulatory News:

La société ACTIA Group (Paris:ATI) informe ses Actionnaires que son Assemblée Générale Mixte se tiendra le 30 octobre 2020 à 13 heures 30, au siège social (*).

(*) Avertissement – COVID-19 : Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour interdire les rassemblements collectifs pour raisons sanitaires, les modalités d’organisation et de participation des Actionnaires à l’Assemblée Générale devant se tenir le 30 octobre 2020 sont aménagées.

Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, prorogée par le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020, prise dans le cadre de l’habilitation conférée par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’Assemblée Générale Mixte de la Société du 30 octobre 2020, sur décision du Directoire se tiendra sans que les Actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

L’avis préalable de réunion, comportant l’ordre du jour, le projet des résolutions proposées au vote des Actionnaires par le Conseil de Surveillance, ainsi que la description des principales modalités de participation, de vote à l’Assemblée et d’exercice des droits des Actionnaires, a été publié au BALO du 25 septembre 2020, sous le numéro 2004103.

L’avis de convocation sera publié au BALO et dans un Journal d’Annonces Légales le 14 octobre 2020.

Les documents et informations relatifs à l’Assemblée Générale Mixte sont disponibles et peuvent être obtenus selon les modalités suivantes :

Sur le site internet de la société, www.actia.com, dans la rubrique Investisseurs, Information permanente, Assemblées Générales, en téléchargeant le fichier intitulé Documents de l’Assemblée Générale du 30 octobre 2020 ;

Par courriel, en adressant un mail à l’adresse suivante : contact.investisseurs@actia.fr ;

Par courrier sur demande écrite (5, rue Jorge Semprun – BP 74215 – 31432 Toulouse Cedex 4) au siège social.

PROCHAINE PUBLICATION :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 :

Jeudi 12 novembre 2020 (avant bourse)

À PROPOS D’ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir et de fabriquer une électronique au service de la gestion des systèmes dans les domaines particulièrement exigeants de l’automotive, du ferroviaire, de l’aéronautique, du spatial, de la défense, de l’énergie et des télécommunications.

Les engagements d’ACTIA s’expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe au service des enjeux sociétaux : la mobilité, la connectivité, la sécurité et l'environnement. La maîtrise de la production et de la conception des produits signés ACTIA est une véritable garantie de qualité. L’ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

Chiffres clés consolidés 2019 :

Chiffre d’affaires : 520,4 M€.

+ 3 800 collaborateurs dans le monde dont plus de 1 000 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

Implanté dans 16 pays.

14 à 17% du CA investi chaque année en R&D.

Bourse :

Euronext C

ISIN FR0000076655 – Mnémo : ATI

Reuters : MRSP.PA – Bloomberg : AIELF : FP

Indices : CAC ALL SHARES – CAC ALL-TRADABLE – CAC INDUSTRIALS – CAC MID&SMALL – CAC SMALL – EN TECH CROISSANCE – GAÏA INDEX

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201009005200/fr/