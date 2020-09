ACTIA : Rapport Financier Semestriel 2020

2. Rapport semestriel d'activité

ponctuellement du télétravail, afin de respecter les règles sanitaires locales. A ce jour, l'ensemble des structures fonctionne sans pour autant avoir retrouvé le niveau d'activité attendu avant crise.

Tout en maintenant de nombreux produits en cours de développement suite aux succès commerciaux des mois précédents, le Groupe limite ses investissements pour réduire l'impact dans son compte de résultat. Le financement de la R&D par les clients en début de contrat s'établit à 30,9 % des dépenses engagées contre 22,6 % au 1er semestre 2019, témoignant de la priorisation des programmes engageant pour l'avenir et de la baisse des dépenses globales (<8,0 %>) à 38,5 M€ contre 41,8 M€ au 30 juin 2019. Cet effet se retrouve également dans la baisse des charges externes (<11,0 %>), avec une action immédiate pour limiter fortement le recours à la sous-traitance R&D et à l'intérim. De même, l'arrêt de l'activité a généré une forte baisse des frais de transports (<43,2 %>) et de mission (<48,8 %>).

L'effectif passe de 3 854 à fin 2019, à 3 810 au 30 juin 2020 (<1,2 %>) témoignant des premiers ajustements réalisés afin de s'adapter à cette crise, par le gel des embauches, le non-renouvellement suite aux départs naturels et le cas échéant, des licenciements. ACTIA peut ponctuellement réaliser des recrutements indispensables pour servir ses clients actuels et futurs mais également pour asseoir son développement en Afrique et aux États-Unis, là où les efforts commerciaux ont été particulièrement portés ces derniers mois. Enfin, le démarrage de la nouvelle structure industrielle qui permet de produire des cartes électroniques sur le territoire américain depuis le 2ème semestre 2019, génère des coûts fixes non encore absorbés par le niveau de production (impact RN au 30/06/20 : <2,3 M€>), la crise retardant d'autant la perspective de bénéfice pour ce site. Les autres sites industriels de fabrication de cartes électroniques (France et Tunisie) sont également impactés par la crise, la forte diminution des volumes ne permettant plus d'absorber les coûts fixes générés par l'utilisation de moyens de production répondant aux enjeux de l'automatisation.

En parallèle, les aides gouvernementales mises en place ne permettent pas de compenser la baisse d'activité engendrant les pertes de ce 1er semestre. S'élevant à 4,7 M€, les aides ont permis d'absorber une partie des coûts de maintien des équipes lors de l'arrêt de l'activité. Avec la reprise des livraisons et le retour des équipes en activité, elles ne pourront pas être maintenues sur le 2ème semestre.

Concernant l'approvisionnement des composants, suite à deux années difficiles, ce marché n'a pas retrouvé le mode de fonctionnement normal tel qu'attendu pour 2020. Comme indiqué lors des précédentes publications et ce, depuis fin 2017, le marché des composants électroniques reste sous tension avec une offre qui ne répond pas complètement à la demande internationale, même si une nette amélioration a permis de ne plus avoir de composant sous allocation. Cependant, les délais d'approvisionnements restent supérieurs à 45 semaines en moyenne, ce qui entraine des difficultés dans la gestion des stocks, lors de retournements de marché comme cette année. Les fabrications en cours de réalisation ne correspondent pas aux prévisions et donc aux réceptions en cours, et les commandes à réaliser ne peuvent pas s'appuyer sur des prévisionnels fiables des clients.

Du fait d'un effet de base défavorable (forte activité SatCom au 1er semestre 2019) et du blocage de marchandises avec la fermeture des frontières, la division Telecom affiche un recul de 46,8 % sur le 1er semestre avec un chiffre d'affaires de 16,9 M€, entrainant un effondrement de la marge opérationnelle à <10,8 %>, avec un résultat opérationnel de <1,8 M€>, le niveau de chiffre d'affaires impactant lourdement cette structure à coûts fixes. La part des achats consommés est de 34,4 % du chiffre d'affaires alors qu'elle était de 40,9 % au 31 décembre 2019.

La division Automotive a vu son activité baisser de <20,3 %> avec l'effondrement des commandes sur de nombreux marchés. Même si le mix produit reste marqué par les grandes séries, la contribution au chiffre d'affaires de la division du secteur camions recule au profit du ferroviaire et du contrôle technique. La diversification de la division lui permet de limiter la chute de ses ventes, alors que certains de ses clients enregistrent de très forts reculs. Les usines n'atteignant pas un niveau d'activité suffisant pour absorber les coûts fixes, notamment liés aux investissements récents dans les outils de production, la division Automotive enregistre un résultat opérationnel de <12,4 M€> contre 4,6 M€ au 30 juin 2019.

Concernant l'impact du dollar, l'évolution de la parité EUR/USD et les outils de couverture utilisés par le Groupe ont permis d'améliorer le coût de nos achats de composants pour environ 1,7 M€. En effet, par sa stratégie de couverture, le Groupe a pu procéder à ses achats de dollars à une parité moyenne sur la période de 1,1476 contre 1,1741 au 1er semestre 2019. Ainsi, le Groupe a surperformé le marché comptant dont la parité moyenne sur la période est de 1,1015, contre 1,1298 au 1er semestre 2019. Cependant, en comparaison avec la valorisation des instruments de couverture au 30 juin 2019, la variation de juste valeur pénalise le résultat financier de <0,8 M€>.

Malgré la progression de l'endettement net, les intérêts financiers diminuent de <9,2 %> à 1,7 M€, sous l'effet de la moindre utilisation des lignes de financement court terme (découvert et mobilisation du poste clients) liée à la mise en place de financements aidés (Prêts Garantis par l'Etat à taux 0 hors garantie en France, Paycheck Protection Program aux Etats-Unis) pour 32,1 M€ et au report d'échéances bancaires en France pour 9,5 M€. Ainsi, le taux d'intérêt moyen recule à 1,36 % contre 1,59 % au 30/06/19, avec l'impact des emprunts obligataires dont les taux d'intérêts sont significativement plus élevés et majorés de 0,5% du fait d'un levier supérieur à 3,5 au 31 décembre 2019. Le résultat financier s'établit ainsi à <1,7 M€>.