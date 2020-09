ACTIA : Résultats consolidés semestriels 2020

La division Automotive dégage un EBITDA de 0,8 M€. Dans l'attente du plein effet des mesures de réduction des coûts dans les prochains mois, la structure de coûts des opérations fait apparaître une perte opérationnelle de <12,4 M€>. L'impact de la crise a été limité par la diminution des charges externes (<12,5 %>) permise par l'arrêt de la majorité de la sous-traitance et des services d'intérim, et la réduction mécanique des frais de transports et de missions. Les charges de personnel (<3,1 %>) tiennent compte des enjeux sociaux et du rythme encore incertain de la reprise, et de l'accompagnement des états pour le maintien de l'emploi. A fin juin 2020, l'effectif de la division Automotive est de 3 498, contre 3 542 à fin décembre 2019.

La division Telecom (16,9 M€, 8,4 % du CA du Groupe) est en recul de <46,8 %> sur le semestre. Au-delà de l'effet de base (contrat égyptien) attendu en début d'année dans les SatCom (<63,3 %>), cette activité, essentiellement à l'export, a été bloquée par la fermeture des frontières et la limitation des flux de transports internationaux. Les solutions de télécommunications pour le Ferroviaire ont mieux résisté (+19,4 %) grâce au maintien des opérations de développement en cours. A ce jour, la majorité des opérations de la division Telecom ont repris mais leur bon déroulement durant le 2ème semestre restera dépendant de la capacité des marchandises et des personnels à se déplacer.

La division Telecom enregistre un EBITDA de <0,7 M€> en liaison avec le poids des charges de personnel (50,1 % du CA de la division) dont la baisse est limitée à <8,5 %> sur la période. Malgré une diminution des achats consommés de <59,3 %>, et des charges externes de <8,2 %>, la hausse de +31,5 % des dotations aux amortissements, amènent le résultat opérationnel à <1,8 M€>. A fin juin 2020, l'effectif de la division Télécommunications est de 301, comme à fin décembre 2019.

RÉSULTATS ET SITUATION FINANCIÈRE

L'EBITDA consolidé au 1er semestre 2020 s'équilibre à 0,2 M€, contre 21,6 M€ à la même période en 2019. Tenant compte des 14,3 M€ de dotations aux amortissements, la perte opérationnelle du Groupe est de <14,3 M€> pour ce 1er semestre, contre un gain de 8,5 M€ à fin juin 2019.

Le Groupe entend rétablir sa situation financière en identifiant, au regard de l'évolution de la crise économique liée à la pandémie, de nouvelles sources d'économies. Le Groupe table notamment sur une poursuite de la diminution des charges externes au 2ème semestre, un ajustement des achats progressivement réaligné sur les attentes 2021 et la mise en œuvre d'un plan de recherche d'efficacité sur l'ensemble de ses opérations avec la meilleure adaptation de ses ressources face aux besoins, tant court terme que moyen et long terme. Ces actions initiées au 2ème trimestre se traduiront progressivement dans les comptes du 2ème semestre. Le plan d'actions s'attache également à renforcer les démarches commerciales en privilégiant les opportunités liées aux plans de relance pour lesquels ACTIA rassemble plusieurs atouts : souveraineté économique et indépendance technologique (expertise industrielle et technologique de premier plan), transition énergétique et limitation de l'empreinte carbone (électrification, mobilité, IHM), déploiement d'un nouveau modèle agricole (engins hors route).

Dans ce cadre, le Groupe met notamment en œuvre la création d'une division Power rassemblant toutes ses activités liées à l'électrification des véhicules. Cette division dédiée renforcera la cohérence, l'efficience et la lisibilité des activités menées dans ce domaine. Elle permettra le cas échéant de bénéficier d'une organisation plus flexible pour renforcer les opportunités de développement (partenariat, financement, etc.).

Dans l'attente du plein effet des plans d'actions, les pertes du 1er semestre ne sont pas compensées par les aides des états et pèsent sur la situation financière. Les intérêts financiers, à 1,7 M€ sur ce semestre contre 1,9 M€ au 1er semestre 2019, sont en légère diminution, du fait de l'activation des PGE