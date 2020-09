ACTIA : Réunion SFAF du 23 septembre 2020 0 23/09/2020 | 14:44 Envoyer par e-mail :

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 Présentation SFAF du 23 septembre 2020 Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 1 IDENTITÉ & Chiffres Clés Création en 1986 ETI familiale CA consolidé S1 2020 : 19 % Plus de 3 800 & indépendante 202 M€ du CA investi en R&D collaborateurs dans le monde (cotée sur Euronext Paris Avec près de 1 100 ingénieurs Compartiment C) Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 2 UN GROUPE INTERNATIONAL 24 Implantations - 16 Pays France, Allemagne, Espagne, Italie, Pologne, République Tchèque, Royaume-Uni, Belgique, Suède, Chine, Japon, Inde, Tunisie, États-Unis, Brésil, Mexique Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 3 NOS MARCHÉS & Savoir-Faire AÉRONAUTIQUE RÉSEAUX TÉLÉCOM SPATIAL & DÉFENSE FERROVIAIRE ÉNERGIE / SMARTGRID Nos engagements OFF-HIGHWAY INDUSTRIE INDÉPENDANCE INNOVATION BUS & CAR QUALITÉ RÉACTIVITÉ POIDS LOURDS Marchés Savoir-Faire Communications par Satellite Infrastructures Réseaux Télécom Transmission bord/sol & Sécurité bord de voie Supervision & Contrôle commande Architecture Électronique Véhicule Diagnostic Électronique Électronique de Puissance - Électromobilité Équipements et Services connectés Services de Design et Production Électronique VL & VUL Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 4 FAITS MARQUANTS PREMIER SEMESTRE 2020 Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 5 COVID 19 Gestion de la crise sanitaire JAN./FEV. MARS / AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT. CA GROUPE Croissance attendueannuelle ≃5 % Chine : Premiers impacts de la crise sanitaire, soutien des sociétés du Groupe à la filiale chinoise France : mise en place de la cellule de crise, fermeture des sites de production, mise en chômage partiel des effectifs, télétravail, reprise progressive Filiales européennes : fermeture partielle ou totale des sites, télétravail, chômage partiel là où la règlementation le permet France : France : 85 % des effectifs 95 % des effectifs opérationnels (dt 50 % sur opérationnels sur site site) 5 % en chômage 15 % en chômage partiel partiel Demande PGE (45 % de Obtention PGE (45 % l'enveloppe) et 1ers accords de l'enveloppe) Filiales européennes : Tunisie et États- maintien partiel du Unis : reprise des télétravail selon métiers activités Tunisie et États-Unis : Mexique & Brésil : activités ralenties difficultés persistantes France : 100 % des effectifs opérationnels Mexique & Brésil : difficultés persistantes Tunisie et États-Unis : Mexique & Brésil : fermeture sites, télétravail poursuite des activités Chiffres clés : S1 2020 : CA 202,0 M€ (<62,2 M€>) selon métiers • EBITDA : +0,2 M€ (<21,4 M€>) • ROp : <14,3 M€> (<22,8 M€>) Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 6 AUTOMOTIVE Activités OEM* S1 2020 Fort impact de la crise sanitaire : l'ensemble des activités sous contraintes sanitaires, décalage des projets sans perte de clients, renforcement des relations clients et fournisseurs et intensification démarches commerciales sur les segments les plus porteurs OEM <22,5 %> 71,0 % du CA S1 2020 * Original Equipment Manufacturers Arrêt de la production industrielle en France (mars - avril)

Problématiques de transports des marchandises (achats et produits finis)

Portefeuille de clients solide mais aux activités arrêtées ou fortement ralenties au T2

Nombreuses annonces de restructuration chez les OEM avec forte réduction des effectifs

Fort ralentissement de l'industrie automobile suite à l'arrêt des ventes, en particulier Cars et PL

Reprise normale dans le segment ferroviaire (programmes longs, échéances décalées)

Succès commerciaux à l'international dans les véhicules électriques (bus, transmission) et renforcement des relations avec les OEM (PSA, VOLVO)

Vigilance sur les achats et sur la supply chain

Intensification des démarches commerciales sur des domaines de pointe

Renforcement dans l'électrification et la digitalisation des véhicules COVID MARCHÉ ACTIONS Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 7 AUTOMOTIVE Activités Aftermarket* et MDS** S1 2020 AFM* <6,5 %> Aftermarket : des segments contrastés ▪ Contrôle technique : déploiement d'un programme à l'international (Philippines) et maintien des activités réglementées pendant le confinement ▪ Equipement de garage : des TPE fragilisées par la crise sanitaire 10,1 % du CA S1 2020 ▪ Gestion de flottes : coup de frein sur les investissements des clients de nos clients, retardant la croissance attendue MDS** <16,8 %> MDS : repositionnement opportuniste ▪ Fermeture des sites de productions, reconfiguration et reprise progressive de l'activité ▪ Ralentissement long terme des clients aéronautiques ▪ Intensification des démarches commerciales notamment dans le domaine satellitaire ▪ Internalisation de productions sur les infrastructures du Groupe 10,5 % du CA S1 2020 ▪ Intérêt renforcé pour un outil de production moderne et local * Aftermarket : marchés de la 2ème monte, de l'entretien et de la réparation ** Manufacturing Design & Services Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 8 AUTOMOTIVE Résultats S1 2020 (en M€) CHIFFRE D'AFFAIRES 91,6 % 232,3 du CA Consolidé 185,1 <20,3 %> S1 2019 S1 2020 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL RÉSULTAT NET 4,6 2,0 <367,9 %> <801,2 %> -12,4 -13,8 S1 2019 S1 2020 S1 2019 S1 2020 ▪ Baisse d'activité 100 % liée à la crise sanitaire Pas de rattrapage attendu sur les produits embarqués : situation économique, gel des investissements

Attentisme face à l'évolution de la conjoncture

économique

économique Pas de client perdu et des nouveaux contrats remportés

Domaines d'excellence soutenus par le plan de relance focalisé sur la transition écologique (électrification, autonomie, connectivité, etc.) Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 Niveau d'activité insuffisant pour une structure de production au capacitaire récemment renforcé

Volonté d'ajuster la structure de coûts sans limiter le potentiel à

M/L termes

M/L termes Enjeux de la gestion des achats sur des cycles de +45 semaines

Activation aides et mise en place de mesures d'ajustement:

Arrêt de la sous-traitance, forte réduction de l'intérim, des coûts de transports et missions Gel des embauches, réduction d'effectifs Développement de l'approche Bureau d'Etudes étendu Changement progressif des méthodes de travail (télétravail, virtualisation)

Résultat financier : <1,4 M€>

(vs. <0,9 M€> au 30/06/19)

(vs. <0,9 M€> au 30/06/19) Pas d'impact de valorisation des instruments de couvertures (vs impact positif de 0,7M€ au 30/06/2019) Intérêts et charges financières en baisse de <15,1 %> avec les 1 ères mises en place des PGE et la moindre utilisation des lignes CT

9 TÉLÉCOMMUNICATIONS Activités S1 2020 TELECOMS <46,8 %> 8,4 % du CA S1 2020 Impact de la crise sanitaire avec des relations clients à l'arrêt pendant le confinement Effet de base défavorable pour les SatCom (marché export) Arrêt de la production industrielle en France (mars-avril) ▪ Fermeture des frontières et limitation des flux de transports empêchant les livraisons COVID Décalage des programmes énergies et ferroviaires mais avec une reprise témoignant d'un faible impact à terme

Programmes longs aux déploiements ralentis par la crise sanitaire ▪ Décalage des affaires gérées sur la durée des contrats MARCHÉ Bon redémarrage au S2, importance du maintien du trafic transfrontalier

Avancement des programmes de recherche et préparation du déploiement des nouveaux produits ▪ Poursuite des actions commerciales sur les grands programmes militaires et civils ACTIONS Exploitation des nouvelles infrastructures qui renforcent la crédibilité du Groupe Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 10 TÉLÉCOMMUNICATIONS Résultats S1 2020 (en M€) CHIFFRE D'AFFAIRES 8,4 % du CA Consolidé 31,9 <46,8 %> 16,9 S1 2019 S1 2020 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL RÉSULTAT NET <154,8 %> 3,6 <157,1 %> 3,3 -1,8 -2,1 S1 2019 S1 2020 S1 2019 S1 2020 Légère baisse de l'activité attendue, amplifiée par la crise sanitaire (confinement et fermeture des frontières)

Décalage des programmes sur la durée des contrats Achats consommés (<59,3)

Charges de personnel (<8,5 %>) et charges externes (<8,4

%>) : mise en chômage partiel / aide de l'état, limitation de la sous traitance R&D

%>) : mise en chômage partiel / aide de l'état, limitation de la sous traitance R&D Dotation aux amortissements (+ 31,5 %) : impact du programme d'investissements 2019 et maintien des efforts de

R&D (CIR : + 62,7 %) Résultat financier : <0,0> M€ (vs. <0,1> M€ au 30/06/19) Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 11 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 CLIENTS 33,6 M€ 13% 17,0 M€ 6% Base mondiale et diversifiée CHIFFRE D'AFFAIRES S1 2020 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (en % du CA, par origine des clients) 6,8 M€ 23,8 M€ 24,9 M€ 4% 52,1 M€ 9% 61,5 M€ France 12% 26% 23% Europe (hors France) 16,7 M€ 8% S1 2019 Asie S1 2020 264,2 M€ 202,0 M€ Amériques 127,7 M€ Afrique & Océanie 49% 101,6 M€ 50% ACTIVITÉ INTERNATIONALE : en baisse <25,7%> La pandémie affecte l'économie mondiale dans tous les pays Aucun client perdu, nouveaux clients conquis en Australie et aux Etats-Unis Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 13 ANALYSE MARCHÉS 000 000 000 000 000 000 000 000

0 S1 2020 S1 2019 Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 14 CHIFFRES CLÉS Résultats S1 2020 (en M€) CHIFFRE D'AFFAIRES 264,2 202,0 <23,5 %> S1 2019 S1 2020 Croissance modérée initialement attendue sur 2020

Fort impact du confinement en France <32,3 %> vs <16,3 %> à l'international

74,2 % du CA facturé à l'international

Peu de possibilité de rattrapage sur les volumes clients : incertitudes économiques

Décalage sur les marchés d'infrastructures : cycles longs RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 8,5 -7 % du CA <268,5 %> -14,3 S1 2019 S1 2020 Achats consommés <23,4 %>

Charges de personnel <3,6 %>

Charges externes <11,0 %>

Dotation aux amortissements + 8,1 % : impact du programme d'investissements 2017-2019

2017-2019 Augmentation du CIR (+ 19,3 %) RÉSULTAT NET 5,8 -8 % du CA <382,4 %> -16,3 S1 2019 S1 2020 Pas d'impact de valorisation des couvertures de change au S1 2020 (vs. impact positif de 0,7 M€ au S1 2019)

Intérêts et charges financières (<9,2 %>) : 1 ères mises en place des PGE et moindre utilisation des lignes CT Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 15 PRINCIPALES CHARGES ET LEVIERS D'AJUSTEMENT CHARGES (en M€) EFFECTIFS RÉPARTITION DE LA R&D + 0,0 % / +1 p. 41,8 38,5 30 % 3 810 du CA 3 809 63,0 60,8 17 % 9,5 11,9 du CA 8,2 38,2 <3,6 %> 34,0 <11,0 %> 7,1 <2,3 M€> <4,2 M€> 24,2 19,5 Charges de Charges S1 2019 S1 2020 S1 2019 S1 2020 personnel externes (en M€) <8,0 %> <3,3 M€> * Taux de refacturation : S1 2020 : 30,9 % - S1 2019 : 22,6 % EFFICACITÉ DES MESURES RENFORCÉES AU 2ème SEMESTRE Charges du personnel : 4,7 M€ d'aides des états, gel des embauches, réduction d'effectifs au cas par cas

Charges externes :

Limitation de la sous-traitance R&D et des contrats d'interim Baisse des frais de mission (limitation des déplacements, virtualisation des réunions) et des frais de transports

PRÉPARER L'AVENIR Renforcer les solutions à forte valeur ajoutée

Déployer des technologies de pointe pour favoriser les prises de part de marché Poursuite de la digitalisation : préparation à l'implémentation du nouvel ERP (livraison décalée à début 2021) - utilisation de l'IA dans les programmes de R&D - outils de Business Intelligence (T4 2020) Redoubler d'efforts sur les secteurs porteurs

(transition écologique, électrification, mobilité) Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 16 CHIFFRES CLÉS Premier semestre 2020 (en M€) EBITDA(1) DETTE NETTE 21,6 0,6 8,2 % du CA 7,0 Autres Telecom Automotive 16,8 <99,0 %> 210,8 208,2 151,8 186,9 3,3 23,12,9 Evolution de la dette nette (+ 2,6 M€) avec : Report d'échéances 6 mois : glissement des dates de fin

Prêts Garantis par l'Etat (France) : mises en place sur T2- T3 (demande effectuée à 45 % de l'enveloppe totale autorisée)

Investissements immobiliers 2017-2019 : suspension du dernier programme en Tunisie

2017-2019 : suspension du dernier programme en Tunisie Taux d'intérêt moyen à 1,36 % au S1 2020 vs. 1,59 % au

S1 2019

S1 2019 Bris de covenants attendu fin 2020 : discussion initiale positive et volonté d'accompagnement 0,2 0,1 % 0,1 du CA 0,8 -0,7 59,4 20,9 41,6 Emprunts bancaires et obligataires Dettes financières diverses Dettes financières locatives * S1 2019 S1 2020 EBITDA : Résultat net + impôt + dépréciation des goodwills + intérêts et charges financières + dotations aux amortissements +/- instruments dérivés -29,3-41,5 Concours bancaires et découverts Trésorerie et équivalents Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 * IFRS 16 au 30/06/2020 : +17,0 M€ vs. +17,8 M€ au 30/06/2019 17 COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIÉ En M€ 30/06/2020 30/06/2019 Chiffre d'affaires 202,0 264,2 EBITDA (1) 0,2 21,6 En % du CA 0,1% 8,2% Résultat opérationnel <14,3> 8,5 En % du CA <7,1%> 3,2% Résultat financier <1,7> <1,4> Impôt <0,3> <1,4> Résultat net <16,3> 5,8 En % du CA <8,1%> 2,2% Variation M€ % <62,3> <23,5%> <21,4> <99,0%> <22,8> <268,5%> <0,3> + 20,0% 1,1 <77,8%> <22,0> <382,4%> 31/12/19 520,4 45,8 8,8% 16,3 3,1% <3,9> <3,7%> 8,7 1,7% (1) EBITDA : Résultat net + impôt + dépréciation des goodwills + intérêts et charges financières + dotations aux amortissements +/- instruments dérivés Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 18 BILAN SIMPLIFIÉ ACTIF en M€ 30/06/2020 30/06/2019 31/12/19 PASSIF en M€ 30/06/2020 30/06/2019 31/12/19 Actifs non courants 193,0 193,5 194,4 Capitaux propres 119,8 136,4 140,4 Survaleurs 24,1 24,1 24,1 Immo. incorporelles 61,9 57,7 60,9 Immo. corporelles 82,6 82,3 83,9 Passif non courant 155,2 119,1 148,9 Immo. financières 1,9 1,7 1,9 Dettes financières 140,0 104,5 133,9 Impôts 22,4 27,5 23,6 Provisions 15,2 14,6 15,0 Actifs courants 346,5 365,0 372,4 Passif courant 264,5 302,9 277,5 Stocks 164,8 148,8 161,1 Autres provisions 9,4 9,0 8,1 Clients 116,2 155,0 140,2 Dettes financières 112,3 133,1 106,6 Autres créances 24,0 31,9 24,4 Fournisseurs 63,6 84,4 85,3 Tréso. & équivalent 41,5 29,3 46,6 Dettes diverses 79,2 76,4 77,5 TOTAL 539,5 558,5 566,8 TOTAL 539,5 558,5 566,8 R&D immobilisée (+ 0,9 M€) : sélection des programmes

Immobilisations corporelles (<1,2 M€> : début de l'amortissement du programme 2017-2019 - travaux suspendus pour le dernier site (Tunisie)

2017-2019 - travaux suspendus pour le dernier site (Tunisie) Stocks : progression des stocks études (programmes clients) et des matières premières (délais d'approvisionnement > à ~ 45 semaines)

Clients : pas d'allongement des délais de paiement, réflexion pour de l'affacturage sur certains pays aux délais les plus longs - Prov. créances douteuses : 4,0 M€

Fournisseurs : pas d'allongement des délais de paiements

Trésorerie : niveau élevé pour un 30/06 du fait des PGE - moindre utilisation des lignes CT (<18,8 M€>)

Endettement net : + 16,9 M€ sur 6 mois, finalisation du programme d'investissements, 1 ères mises en place PGE Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 19 FLUX DE TRÉSORERIE SIMPLIFIÉ En M€ 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Activités opérationnelles Résultat net de la période <16,3> 5,8 8,7 Dont amortissements & provisions 16,3 13,8 30,2 Variation du BFR <0,3> <12,3> 1,5 Flux net de trésorerie 3,7 6,6 44,0 Activités d'investissements Dont acquisitions d'immobilisations <12,3> <22,6> <43,5> Flux net de trésorerie <12,1> <22,5> <43,5> Activités de financement Émissions et Remboursements d'emprunts 27,3 <0,2> 1,3 Intérêts payés <1,7> <1,9> <3,9> Flux net de trésorerie 22,6 <4,3> <4,9> Variation de trésorerie 13,7 <20,1> <3,8> Trésorerie à la clôture <0,1> <30,1> <13,8> Cash Flow opérationnel positif

Optimisation du BFR : affacturage déconsolidant en Suède - recherche solution identique en Chine

: affacturage déconsolidant en Suède - recherche solution identique en Chine Normalisation des capex à compter de 2020 avec la fin du programme 2017-2019 - site tunisien à terminer (suspendu à ce jour)

à compter de 2020 avec la fin du programme 2017-2019 - site tunisien à terminer (suspendu à ce jour) Hausse des intérêts limitée par les PGE (moyenne 2019 1,64 % vs moyenne S1 2020 1,36 %) Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 20 INFORMATIONS BOURSIÈRES INFORMATIONS BOURSIÈRES AU 21 SEPTEMBRE 2020 Capital : 20 099 941 actions

Cours de l'action : 2,25 €

Capitalisation boursière : 45,0 M€

Euronext Paris compartiment C

Code ISIN : FR0000076655 - ATI

Eligible PEA PME

Indices : CAC All Shares - CAC All-tradable - CAC Industrials - CAC Mid & Small - CAC Small - EN Tech Croissance - ENT PEA-PME150 - Gaïa Index 301 000 Volume Actia 10,00 9,00 251 000 8,00 201 000 7,00 151 000 6,00 5,00 101 000 4,00 51 000 3,00 1 000 2,00 Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 21 UN GROUPE INDÉPENDANT 5,8 % 5,2 % 7,24 % 6,44 % 38,8 % 24,25 % 62,08 % 50,2 % Familles PECH & CALMELS (fondateurs) Public SGPFEC SIDMIA International CAPITAL AU 30/06/2020 de contrôle

de détention Pacte d'actionnaires + Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 22 PERSPECTIVES Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 ACTIA GROUP Plan d'adaptation et de relance OPERATIONS DEVELOPPEMENTFINANCEMENT Réalisation du plan Recovery

Réduction de la masse salariale

Contrôle accru des dépenses

Recouvrement des créances

Réduction des stocks

Renforcement de l'efficience

Evolution des modes de travail

Poursuite de la digitalisation Poursuite des axes stratégiques

Renforcement et focalisation de démarches commerciales

Agressivité accrue sur les « Must Win »

Maintien des capacités d'innovation sur les axes stratégiques

Bénéficier des plans de relance CAPEX réduit aux programmes essentiels

Générer des marges de manœuvre pour gérer la sortie de crise

Renforcer la structure financière

Maintenir la souveraineté et le projet d'Entreprise 2021 RETROUVER L'ACTIVITÉ D'AVANT CRISE Création d'une division « POWER » Des atouts pour répondre aux axes du plan de relance • Recentrer toutes les activités liées à l'électrification • Souveraineté économique et indépendance technologique : innovation et • Assurer une meilleure lisibilité de l'offre production locale sur des domaines d'expertise pointus commerciale • Limiter l'empreinte carbone : véhicules électriques / véhicules intelligents • Bénéficier d'une organisation dédiée plus efficiente • La digitalisation au service d'une meilleure efficience (services connectés et plus flexible en terme de développement et gestion des mobilités Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 24 PERSPECTIVES Attente d'un chiffre d'affaires 2020 ramené à environ <15%> (vs <25%> estimé à la fin du 1 er trimestre)

trimestre) Adapter l'organisation à la situation de crise, probablement durable, et réorienter les démarches commerciales sur des opportunités court terme pour les usines, en maintenant la stratégie sur le moyen et long terme

Contrôler l'endettement et anticiper les besoins de trésorerie pour ne pas freiner le retour de la croissance

Retrouver en 2021 le niveau d'activité de 2019

Déployer les relais de croissance

Reprendre la trajectoire d'amélioration des résultats sur les années à venir Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 25 DIVISION POWER Constitution Regroupement des entités d'ACTIA pour lesquelles les métiers Batterie et Electromobilité deviennent prépondérants

Succès des relais de croissance lancés depuis plusieurs année : phase de structuration

Marché de l'électrification : batteries, BMS, powertrain Consolidation des résultats acquis

Création d'un acteur mondial reconnu

Organisation stratégiquement cohérente avec un accès compétitif au marché Visibilité et crédibilité Amélioration et meilleure mobilisation des compétences et ressources Evaluation et gestion des risques spécifiques à ces activités

Stratégie de conquête

Continuer les partenariats sur LTO avec Toshiba, sur LMP avec Bolloré, et sécuriser l'accès compétitif au NMC Construire une différenciation sur systèmes et services tout au long du cycle de vie Se développer sur le portefeuille clients ACTIA : ferroviaire, "off highway", naval … Commercialiser une offre produits standard "click and get"

Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 26 PRODUITS À LA POINTE Développés avec Siemens Batterie de toit en service depuis 2019 avec succès (ÖBB)

Batterie de plancher conçue avec Siemens (prototypes fin 2020)

Signature du contrat Plateforme Mireo avec Siemens en juillet (trains électriques et hybrides)

Commande pour le projet Ortenau (40 trains - 10MWh - 195 000 Cellules) - option pour 14 trains Premières livraisons en série : été 2021

Phase active Offres / Appels d'Offres : d'abord Europe, puis États-Unis et Asie Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 27 GOUVERNANCE Assemblée Générale du 30 octobre ALLÉGER LES STRUCTURES DE GOUVERNANCES ET ADOPTER DES MEILLEURES PRATIQUES Projet de changement de formule de gouvernance : passage au régime de Conseil d'Administration (en lieu et place de Directoire et Conseil de Surveillance) Projet de Statuts présenté à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 octobre 2020 : Trois membres au moins, de dix-huit au plus

dix-huit au plus Durée maximum des mandats : 6 ans (possibilité de limiter à 5 ans pour favoriser le renouvellement)

(possibilité de limiter à 5 ans pour favoriser le renouvellement) Age limite des Administrateurs : 75 ans

Age limite de la Direction Générale : 65 ans

Politique de rémunération du Conseil tenant compte, entre autre, de l'assiduité Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 28 GOUVERNANCE Composition envisagée du Conseil d'Administration Jean Louis PECH Marine CANDELON Jean-François CALMELS Catherine MALLET Président Directeur Général Directrice Générale Déléguée Directeur Général Délégué Directrice Générale Déléguée Stanislas BAILLY Catherine CASAMATTA Carole GARCIA Laura PECH Frédéric THRUM Véronique VEDRINE Administrateur Administratrice Administratrice Administratrice Administrateur Administratrice Indépendantes Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 29 NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE ATTENTION CONTACTS ACTIA GROUP CALYPTUS Catherine MALLET Marie CALLEUX 05 61 17 61 08 01 53 65 68 68 contact.investisseurs@actia.fr actia@calyptus.net Prochaine publication périodique Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 : 12 novembre 2020 Pour toute information : ACTIA GROUP 5 rue Jorge Semprun - BP 74215 - 31432 TOULOUSE Cedex 4 Tél.: 05.61.17.61.98 - Fax: 05.61.17.44.04 www.actia.com Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 30 ANNEXES Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 GROUPE Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 Organigramme 32 ÉVOLUTION DU CA consolidé en M€ 520,4 476,5 432 436 381 340 289 304 264,2 202,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 S1 2019 2019 S1 2020 Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 33 EFFECTIF 30 juin 2019 Répartition par zone géographique 31 décembre 2019 30 juin 2020 382 1 351 207 1 211 3 809 658 380 225 346 223 1 234 1 227 3 854 3 810 1 377 1 370 638 644 Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 34 COMPTES CONSOLIDÉS Bilan Actif Actifs consolidés en k€ 1er semestre 2020 1er semestre 2019 Année 2019 Goodwills 24 148 24 148 24 148 Frais de développement 60 349 56 423 59 496 Autres immobilisations incorporelles 1 574 1 286 1 386 Total immobilisations incorporelles 86 071 81 857 85 030 Terrains 3 678 3 654 3 690 Constructions 38 552 33 477 37 662 Installations techniques 22 787 23 428 23 241 Autres immobilisations corporelles 17 595 21 766 19 275 Total immobilisations corporelles 82 612 82 324 83 867 Participations mises en équivalence 753 674 672 Actifs financiers non courants 1 153 1 075 1 276 Impôts différés 12 100 12 437 11 769 Crédit d'impôt non courant 10 260 15 119 11 808 TOTAL ACTIFS NON COURANTS 192 950 193 487 194 421 Stocks et en-cours 164 798 148 785 161 135 Créances clients 116 230 154 960 140 223 Autres créances courantes liées à l'activité 9 467 14 867 10 830 Crédit d'impôt courant 11 730 13 524 10 785 Autres créances courantes diverses 1 713 1 601 1 576 Actifs financiers courants 1 095 1 883 1 216 Total créances courantes 305 032 335 619 325 766 Équivalents de trésorerie 75 100 98 Trésorerie 41 399 29 250 46 507 Total trésorerie et équivalents de trésorerie 41 474 29 349 46 604 TOTAL ACTIFS COURANTS 346 506 364 968 372 370 TOTAL ACTIFS 539 457 558 455 566 791 Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 35 COMPTES CONSOLIDÉS Bilan Passif Capitaux Propres et Passifs consolidés en k€ 1er semestre 2020 1er semestre 2019 Année 2019 Capital 15 075 15 075 15 075 Primes 17 561 17 561 17 561 Réserves 95 572 89 945 89 758 Report à nouveau 11 074 11 351 11 351 Réserve de conversion <3 870> <3 657> <2 597> Actions propres <162> <162> <162> Résultat de l'exercice <15 636> 5 515 8 604 Capitaux Propres attribuables aux actionnaires du Groupe 119 613 135 629 139 589 Résultat des participations ne donnant pas le contrôle <641> 248 120 Réserves des participations ne donnant pas le contrôle 789 573 679 Participations ne donnant pas le contrôle 147 821 799 CAPITAUX PROPRES 119 760 136 450 140 388 Emprunts auprès des établissements de crédit 123 449 85 150 117 619 Dettes financières diverses 1 328 2 218 1 465 Dettes financières locatives 15 252 17 098 14 820 Total des dettes financières non courantes 140 029 104 466 133 904 Impôt différé passif 3 858 3 943 3 931 Provision pour retraite et autres avantages à long terme 11 307 10 682 11 083 TOTAL PASSIFS NON COURANTS 155 194 119 091 148 918 Autres provisions 9 395 9 020 8 059 Dettes financières à moins d'un an 112 274 133 110 106 632 Instruments dérivés 2 Total des Dettes Financières Courantes 112 274 133 111 106 632 Fournisseurs 63 616 84 410 85 282 Autres dettes d'exploitation 59 433 59 765 61 060 Dettes fiscales (IS) 1 374 2 051 1 342 Autres dettes diverses 3 497 704 941 Produits différés 14 913 13 852 14 170 TOTAL PASSIFS COURANTS 264 503 302 914 277 485 TOTAL PASSIFS 539 457 558 455 566 791 Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 36 COMPTE DE RÉSULTAT Etat du résultat consolidé en k€ 1er semestre 2020 1er semestre 2019 Année 2019 Produits des activités ordinaires (Chiffre d'affaires) 201 988 264 181 520 411 - Achats consommés <110 744> <144 560> <288 105> - Charges de personnel <60 753> <63 029> <123 134> - Charges externes <34 023> <38 232> <77 688> - Impôts et taxes <3 219> <3 577> <6 648> - Dotations aux amortissements <14 351> <13 270> <29 375> +/- Variation des stocks de produits en cours et de produits finis 2 590 2 311 12 085 +/- Gains et pertes de change sur opérations d'exploitation 1 310 2 001 3 126 + Crédit Impôt Recherche 2 870 2 406 4 734 Résultat opérationnel courant <14 331> 8 231 15 406 + Autres produits et charges opérationnels 54 310 887 +/- values sur cessions d'immobilisations <54> <36> <16> - Dépréciation des goodwills 0 0 0 Résultat opérationnel <14 332> 8 504 16 276 + Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 94 6 12 - Intérêts et charges financières <1 719> <1 894> <3 940> + Autres produits et charges financiers <101> 449 44 Résultat financier <1 726> <1 438> <3 884> + Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 82 56 54 + Impôt <302> <1 359> <3 722> Résultat de la période <16 277> 5 763 8 724 * attribuable aux actionnaires du Groupe <15 636> 5 515 8 604 * participations ne donnant pas le contrôle <641> 248 120 Résultat de base et dilué par action (en €) - Part du Groupe <0,78> 0,27 0,43 Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 37 FOCUS SUR LE CHANGE Enjeu de €/$ pour les achats UNE GESTION PERMANENTE DES BESOINS DU GROUPE Stratégie de couverture du risque de change (prévoir, couvrir, ne pas spéculer)

Process basé sur un ensemble d'outils (achat à terme, options, tunnels, accumulateurs…) 100%100% 80%70% Taux de couverture en % des besoins du Groupe 0 mois 6 mois 12 mois 18 mois Achat moyen S1 2020 : 1,1476 (contre 1,1741 au S1 2019) vs parité moyenne du marché 1,1015 (contre 1,1298 au S1 2019). RÉÉQUILIBRAGE À LONG TERME DES VARIATIONS À COURT TERME Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 30% 24 mois 38 NOTRE CŒUR DE MÉTIER Une Électronique en Mouvement Concevoir, Produire et Exploiter

Une électronique au service de la gestion des systèmes

Une exigence de qualité sans compromis Une Réponse aux enjeux de Demain Au cœur de l'évolution des Transports et des Infrastructures

Une réponse aux nouveaux usages CERTIFICATS D'AGRÉMENT ORGANISME DE MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE PART145/FAA/TCCA Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 39 STRATÉGIE De création de valeur PRODUITS SYSTÈMES RÉSEAUX & SERVICES Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 40 AU SERVICE De grands clients internationaux ABB EDF ORANGE AIRBUS FIAT CHRYSLER AUTO OSHKOSH ALEXANDER DENNIS HAULOTTE PARROT ALSTOM HESS PRIMERA PLUS ASHOK LEYLAND INFRANOR PSA PEUGEOT CITROEN BLUE SOLUTIONS IRIZAR RTE BMW KING LONG SIEMENS CAF KUHN SNCF CNH INDUSTRIAL MANITOU SOLARIS DAIMLER MARCOPOLO SOMFY SAS DEKRA OCEANEERING STAGO INTERNATIONAL INC Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 SULLAIR TEREX THALES TOYOTA TRATON (VW TRUCKS & BUSES) VAN HOOL VOLKSWAGEN VOLVO CARS VOLVO TRUCKS YAMAHA YUTONG 41 EXEMPLES D'APPLICATION Véhicules légers Connectivité et Sécurité Auto partage Gestion de la traction (véhicule électrique) Maintenance Gestion de l'énergie Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 42 EXEMPLES D'APPLICATION Car, bus et tramway Information Eco-conduite Ergonomie Divertissement Sécurité Connectivité Architecture Maintenance Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 43 EXEMPLES D'APPLICATION Poids lourds Fiabilité Eco-conduite Sécurité & Maintenance Environnement Connectivité Exploitation des données Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 44 EXEMPLES D'APPLICATION Engins hors route Architecture Véhicule Maintenance Sécurité Connectivité Norme anti pollution Innovation Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 45 EXEMPLES D'APPLICATION Trains Informer & Divertir Augmenter la disponibilité les voyageurs Sécurité Renforcer la sécurité Maîtriser l'énergie Connectivité Pack de batteries Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 46 EXPERTISES Automotive OEM ACTIA, acteur International dans les systèmes embarqués électroniques pour les moyens de transport : véhicules légers, véhicules industriels et véhicules spéciaux (construction et agriculture)

ACTIA conçoit, développe, industrialise et fabrique des produits spécifiques pour le compte de ses clients constructeurs

Architecture électronique et multiplexage Instrumentation et poste de conduite Systèmes audio et vidéo / Systèmes télématiques Motorisation électrique Diagnostic de véhicules

ACTIA travaille àembarquer de l'intelligence àbord des véhicules, avec trois principaux objectifs :

Sécurité Protection de l'environnement Connectivitédes équipements

UNE OFFRE DE SOLUTIONS GLOBALES ET PERFORMANTES Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 47 EXPERTISES Automotive AFTERMARKET Equipements d'atelier et solutions de contrôle technique :

Gamme complète d'équipements et services Outils de diagnostic multimarques Multi-Diag® devenue

une référence de la maintenance et de l'entretien automobile Approche « systèmes »

Systèmes et services aux flottes

Développement d'une stratégie de produits et services pour les flottes Large panel de clients et prospects : Transports en commun de personnes Transport de marchandises Location de véhicules Véhicules spéciaux...

UNE OFFRE INNOVANTE RÉPONDANT AUX ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES (ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ) ET ÉCONOMIQUES Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 48 EXPERTISES Automotive PRODUCTION MDS 3 sites de production de classe internationale Usine de Colomiers (France) :

En capacité de produire petites / moyennes / et grandes séries, ce site industriel compte 250 personnes et fabrique plus de 600 000 cartes électroniques par an

Usine CIPI-ACTIA (Tunisie) :

CIPI-ACTIA (Tunisie) : Adapté à la production en moyenne et grande séries, ce site industriel situé près de Tunis compte près de 700 personnes et produit plus de 5 millions de cartes par an

Usine ACTIA Electronics (Etats-Unis) UN ENVIRONNEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ QUI PERMET À CETTE USINE D'ÊTRE CONFORME AUX TRÈS HAUTS STANDARDS DE LA PRODUCTION AUTOMOBILE COMME DU FERROVIAIRE OU DE L'AÉRONAUTIQUE Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 49 EXPERTISES Télécommunications SatCom

Stations terriennes mobiles pour les domaines civils et militaires

Energie

Matériel pour la gestion de l'information des infrastructures liées à l'énergie

Rail

Matériels pour la diffusion de la télévision et la radio numérique, de l'information dans les véhicules de transports publics et des liaisons train-sol

UNE ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE, GÉNÉRALEMENT RELUTIVE ET AUX SYNERGIES CROISSANTES AVEC L'AUTOMOTIVE Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 50 L'ESPRIT D'ENTREPRENDRE POUR AVANCER ENSEMBLE www.actia.com Présentation Groupe ACTIA - © Septembre 2020 51 Attachments Original document

