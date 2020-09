ACTIA : durement touché par le Covid-19

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier semestre 2020, Actia a essuyé une perte nette, part du groupe, de 15,6 millions d'euros contre un bénéfice net de 5,5 millions d'euros, un an auparavant. Le résultat opérationnel du spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes a suivi la même tendance, passant en un an de 8,5 millions d'euros à -14,3 millions d'euros. L’Ebitda consolidé au 1er s’équilibre à 0,2 million, contre 21,6 millions d'euros à la même période en 2019Déjà publié, le chiffre d'affaires a reculé de 23,5 % pour s'établir à 202 millions d'euros. Sur la période, le point bas a été atteint en avril et la reprise progressive amorcée en mai s'est poursuivie depuis.Le groupe entend rétablir sa situation financière en identifiant, au regard de l'évolution de la crise économique liée à la pandémie, de nouvelles sources d'économies.Actia table notamment sur une poursuite de la diminution des charges externes au second semestre, un ajustement des achats progressivement réaligné sur les attentes 2021 et la mise en œuvre d'un plan de recherche d'efficacité sur l'ensemble de ses opérations avec la meilleure adaptation de ses ressources face aux besoins, tant court terme que moyen et long terme. Ces actions initiées au second trimestre se traduiront progressivement dans les comptes du second semestre.Avec un gearing de 176,0 %, contre 152,6 % à fin juin 2019, le groupe anticipe le bris de covenants de cette fin d'exercice et les besoins de trésorerie liée à la reprise de l'activité attendue en 2021.Selon le groupe, les discussions avec les partenaires financiers d'Actia montrent une bonne compréhension de la situation et une volonté d'accompagnement.Bien que disposant de marges de manœuvre additionnelles grâce aux prêts garantis par l'Etat, le groupe se donne les moyens de renforcer sa situation de cash dans les prochains mois notamment avec la mobilisation de son poste clients et de l'affacturage déconsolidant. La trésorerie a reculé de de 5,1 millions, à 41,5 millions d'euros à fin juin 2020.Pour l'année 2020, Actia anticipe une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 15 %, exclusivement due à la pandémie et se donne pour objectif de recouvrer, dès 2021, le niveau d'activité de 2019.Sans nouveaux impacts sanitaires sur les opérations, le Groupe table sur une reconstruction de ses résultats au 2ème semestre 2020 pour absorber une partie des pertes du 1er semestre.