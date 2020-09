Actia : en pertes au 1er semestre avec la crise sanitaire

22/09/2020 | 08:04

Actia Group publie un résultat net de -16,3 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, contre +5,8 millions au 30 juin 2019, avec une marge opérationnelle qui est passée de +3,2% à -7,1% d'une année sur l'autre.



Dans le contexte de la crise sanitaire, le chiffre d'affaires du groupe d'électronique a reculé de 23,5% pour s'établir à 202 millions d'euros. Sur la période, le point bas a été atteint en avril et la reprise progressive amorcée en mai s'est poursuivie depuis.



Actia anticipe une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 15% pour l'année 2020 et, sans nouveaux impacts sanitaires, table sur une reconstruction de ses résultats au second semestre 2020 pour absorber une partie des pertes du premier.



