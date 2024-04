Regulatory News:

ACTICOR BIOTECH (FR0014005OJ5 – ALACT), entreprise biopharmaceutique au stade clinique qui développe glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, annonce le report de la publication de ses résultats annuels et de son document d’enregistrement universel comprenant son rapport financier annuel 2023, initialement prévue le 30 avril 2024.

Le Conseil d’administration de la Société réuni le 29 avril 2024 a décidé de ce report afin de prendre en considération les conséquences des récents résultats de son étude de phase 2/3 ACTISAVE dans le traitement de l’AVC ischémique aigu et les nouvelles options stratégiques de la Société.

La Société annoncera par voie de communiqué de presse la nouvelle date de publication et d’arrêté des comptes de l’exercice 2023 par le Conseil d’administration ainsi que celle du rapport financier annuel inclus dans le Document d’Enregistrement Universel 2023.

En fonction de la date de publication des comptes, la date de tenue de l’Assemblée générale, initialement prévue le 21 juin 2024, pourrait être décalée. Le cas échéant, cette information sera également annoncée par voie de communiqué de presse.

Comme annoncé le 25 avril 2024 lors de la publication des résultats d’ACTISAVE, la Société est en mesure de financer ses opérations jusqu’à octobre 2024.

À propos d’ACTICOR BIOTECH

Acticor Biotech est une entreprise biopharmaceutique au stade clinique qui développe glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques.

Les résultats positifs de l'étude de phase 1b/2a, ACTIMIS, publiés en janvier 2024 dans le Lancet Neurology (lien vers la publication) ont confirmé le profil de sécurité du glenzocimab et ont montré une réduction de la mortalité et des hémorragies intracérébrales dans le groupe traité par le glenzocimab chez les patients présentant un AVC. Une analyse post-hoc de l'imagerie cérébrale à 0 et 24 heures utilisant l'intelligence artificielle a confirmé ces résultats montrant une diminution du nombre et du volume des lésions intracérébrales chez les patients traités par glenzocimab.

Le 25 avril 2024, la société a communiqué les premiers résultats de l’étude ACTISAVE (NCT05070260), étude de phase 2/3 internationale dans le traitement de l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) ischémique aigu, qui ne montrent pas d’efficacité du glenzocimab sur le critère principal, la proportion de patients présentant un handicap sévère ou un décès (mRS 4-6) 90 jours après l’AVC, ni sur le critère secondaire, la proportion de patients revenant à la vie sans handicap (mRS 0-2) 90 jours après l’AVC. La présentation des résultats principaux de l’étude aura lieu le 15 mai 2024 lors d’une session plénière de la conférence European Stroke Organization Conference (ESOC).

Acticor Biotech s’attache actuellement à rechercher tout facteur d’influence ayant pu expliquer ces résultats en contradiction avec les résultats des études de pharmacologie et les données cliniques antérieures.

Acticor Biotech est soutenue par un panel d’investisseurs européens et internationaux (Mediolanum farmaceutici, Karista, Go Capital, Newton Biocapital, CMS Medical Venture Investment (HK) Limited, A&B (HK) Limited, Anaxago, et la fondation Armesa) et est cotée sur Euronext Growth Paris depuis novembre 2021 (ISIN : FR0014005OJ5 – ALACT).

Pour plus d’informations, visiter : www.acticor-biotech.com

