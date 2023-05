Acticor Biotech SAS : Informations privilégiées / Autres communiqués

COMMUNIQUE DE PRESSE

Compte rendu de l'Assemblée Générale

Mixte du 12 mai 2023

Paris, France, le 17 mai 2023 - 18h00 CEST - ACTICOR BIOTECH (FR0014005OJ5 - ALACT), entreprise biopharmaceutique au stade clinique qui développe glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, publie aujourd'hui le compte rendu de son Assemblée Générale Mixte du 12 mai 2023.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance détenaient 10 638 244 voix, soit un quorum de 86,5%.

L'ensemble des résolutions de cette Assemblée Générale Mixte a été adopté, à l'exception des 23ème et 24ème résolutions, comme recommandé par le Conseil d'Administration.

Gilles AVENARD, Directeur Général et fondateur d'Acticor Biotech, déclare : « L'Assemblée Générale des actionnaires a été pour nous l'occasion de revenir sur nos succès cliniques de l'exercice 2022 et notre situation financière, ainsi que de présenter nos perspectives pour les années à venir. Ainsi, à la suite des résultats positifs de l'étude clinique de phase 1b/2a, nous sommes parfaitement en ligne avec notre stratégie de poursuite du développement du glenzocimab en vue de son enregistrement dans le traitement des urgences cardio-vasculaireset notamment de l'AVC. Grâce au succès de la levée de fonds de 12,2 millions d'euros réalisée en mars 2023, nous couvrons nos besoins de financement pour les activités opérationnelles jusqu'à fin 2023. En plus de cette opération, nous étudions actuellement les meilleures options de financement supplémentaires, y compris en envisageant l'accès aux marchés de capitaux, nous permettant de renforcer nos ressources financières, au-delà de fin 2023. L'objectif est de couvrir nos besoins de financement pour l'année 2024 qui englobe la seconde analyse de futilité de l'étude clinique de phase 3 ACTISAVE dans le traitement de l'AVC. Nous opterons pour la solution et le calendrier les mieux adaptés au regard de la situation des marchés, et bien sûr, dans l'intérêt de nos actionnaires. Cependant, nous ne pouvons garantir si ou quand une telle opération aura lieu ou si elle se fera à des conditions satisfaisantes. »

Le procès-verbal de l'Assemblée Générale sera disponible dans les délais légaux sur le site internet d'Acticor Biotech, dans la rubrique Investisseurs/Assemblées Générales.

À propos d'ACTICOR BIOTECH

Acticor Biotech est une entreprise biopharmaceutique au stade clinique qui développe glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques.

En mai 2022, Acticor Biotech a présenté à l'ESOC, les résultats positifs de son étude de phase 1b/2a, ACTIMIS, confirmant le profil de sécurité et montrant une réduction de la mortalité et des hémorragies Intracérébrales dans le groupe traité par le glenzocimab chez les patients présentant un AVC. L'efficacité du glenzocimab est aujourd'hui évaluée dans une étude internationale de phase 2/3, ACTISAVE qui inclura 1 000 patients. En juillet 2022, Acticor Biotech a obtenu le statut « PRIME » de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) pour glenzocimab dans le traitement de l'AVC. Cette désignation permet à la société de renforcer ses interactions et d'obtenir des dialogues précoces avec les autorités réglementaires.

Acticor Biotech est soutenue par un panel d'investisseurs européens et internationaux (Mediolanum farmaceutici, Karista, Go Capital, Newton Biocapital, CMS Medical Venture Investment (HK) Limited, A&B (HK) Limited, Anaxago, et la fondation Armesa) et est cotée sur Euronext Growth Paris depuis novembre 2021 (ISIN : FR0014005OJ5 - ALACT).

