Sur la base des dépenses prévues, du solde de trésorerie et de l'endettement financier nets au 31 décembre 2023, qui s'élèvent respectivement à 3,9 M€ et 1,0 M€ et des fonds levés dans le cadre de l'augmentation de capital, la Société estime qu'elle sera en mesure de financer ses opérations

À propos d'ACTICOR BIOTECH

Acticor Biotech est une entreprise biopharmaceutique au stade clinique qui développe glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques.

Les résultats positifs de l'étude de phase 1b/2a, ACTIMIS, publiés en janvier 2024 dans le Lancet Neurology (lien vers la publication) ont confirmé le profil de sécurité du glenzocimab et ont montré une réduction de la mortalité et des hémorragies intracérébrales dans le groupe traité par le glenzocimab chez les patients présentant un AVC. Une analyse post-hoc de l'imagerie cérébrale à 0 et 24 heures utilisant l'intelligence artificielle a confirmé ces résultats montrant une diminution du nombre et du volume des lésions intracérébrales chez les patients traités par glenzocimab.

Le 25 avril 2024, la société a communiqué les premiers résultats de l'étude internationale de phase 2/3 ACTISAVE dans le traitement de l'Accident Vasculaire Cérébral (AVC) ischémique aigu, qui ne montrent pas d'efficacité du glenzocimab sur le critère principal, la proportion de patients présentant un handicap sévère ou un décès (mRS 4-6) 90 jours après l'AVC, ni sur le critère secondaire, la proportion de patients revenant à la vie sans handicap (mRS 0-2).

Le 15 mai 2024, le Pr Mikael Köhrmann (Investigateur principal d'ACTISAVE) a présenté les résultats principaux de l'étude lors de la session d'ouverture de la conférence European Stroke Organization Conference (ESOC), confirmant la neutralité de l'étude sur le critère principal et le critère secondaire et montrant des tendances de retour à la vie normale (mRS 0-1) notamment sur des sous-populations de patients présentant une recanalisation complète après thrombectomie mécanique.

Glenzocimab est évalué dans 2 autres études cliniques initiées par des équipes académiques :

GREEN : une étude de phase 2/3 dans le traitement de l'AVC chez les patients thrombectomisés avec une analyse de futilité après l'inclusion des 78 premiers patients (30% des patients) attendue au 4 ème trimestre 2024 ;

trimestre 2024 ; LIBERATE : une étude de phase 2b LIBERATE dans le traitement de l'infarctus du myocarde dont les résultats finaux sont attendus au 4 ème trimestre 2025.

Acticor Biotech est soutenue par un panel d'investisseurs européens et internationaux (Mediolanum farmaceutici, Karista, Go Capital, Newton Biocapital, CMS Medical Venture Investment (HK) Limited, A&B (HK) Limited, Anaxago, et la fondation Armesa) et est cotée sur Euronext Growth Paris depuis novembre 2021 (ISIN : FR0014005OJ5 - ALACT).

Contacts

ACTICOR BIOTECH NewCap NewCap Gilles AVENARD, MD Mathilde BOHIN Arthur ROUILLÉ Directeur Général et fondateur Relations Investisseurs Relations Médias gilles.avenard@acticor-biotech.com acticor@newcap.eu acticor@newcap.eu T. : +33 (0)1 44 71 94 95 T. : +33 (0)1 44 71 00 15 Sophie BINAY, PhD Directeur Général Délégué et Directeur Scientifique Sophie.binay@acticor-biotech.com Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Acticor Biotech et à ses activités. Acticor Biotech estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le Document d'Enregistrement Universel tel que déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 9 juillet 2024, et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Acticor Biotech est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d'Acticor Biotech ou qu'Acticor Biotech ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d'Acticor Biotech diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

