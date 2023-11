Acticor Biotech : lance une augmentation de capital de 3 millions d'euros

Acticor Biotech annonce le lancement d’une augmentation de capital d’environ 3 millions d’euros via l’émission d’actions ordinaires nouvelles s’adressant aux investisseurs institutionnels et individuels. La société qui développe le glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement des urgences cardiovasculaires, précise que l’objectif est l’enregistrement de ce produit dans le traitement d’urgence de l’AVC. Il s'agit de financer la poursuite de l’étude Actisave jusqu’aux résultats attendus au deuxième trimestre 2024.



Selon Acticor, les fonds levés lui permettront de renforcer sa structure financière et de financer ses opérations jusqu'au mois de juin 2024, alors que son niveau de trésorerie et d'équivalents de trésorerie nette s'élevait au 30 juin 2023 à 7,95 millions d'euros.



Le besoin de financement de la Société pour faire face à ses obligations sur les 12 prochains mois est estimé par la Société à environ 7,5 millions d'euros: Acticor annonce donc qu'elle devra "rechercher d'autres sources de financement en dettes ou en capitaux propres" ou "réaliser des opérations de partenariat ou de M&A" dès le premier trimestre 2024, afin de compléter ses besoins en fonds de roulement et de financer ses dépenses d'exploitation au-delà du deuxième trimestre 2024.