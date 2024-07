Tenue de l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023, le 13 septembre 2024 Point sur le plan de développement clinique du glenzocimab publié en juin 2024 : retrouvez le communiqué de presse en cliquant ici Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2023

ACTICOR BIOTECH (FR0014005OJ5 – ALACT– la « Société »), entreprise biopharmaceutique au stade clinique qui développe glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, publie aujourd’hui ses résultats annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2023 et arrêtés par le Conseil d’administration du 9 juillet 2024.

Principaux éléments financiers(audités – établis selon les normes IFRS)

Compte tenu du stade de développement clinique de la Société, cette dernière ne réalise pas de chiffre d’affaires.

Les frais de recherche & développement1 s’élèvent à 11 878 K€ au 31 décembre 2023, contre 10 454 K€ au 31 décembre 2022.

Les frais généraux et administratifs s’élèvent à 4 170 K€ au 31 décembre 2023, contre 3 622 K€ au 31 décembre 2022.

La perte opérationnelle s’établit à 17 565 K€ sur la période d’un an, contre 15 121 K€ sur l’année 2022.

Ainsi, la Société a enregistré une perte nette de 18 640 K€ au 31 décembre 2023, contre 12 608 K€ au 31 décembre 2022.

Au 31 décembre 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 3,9 M€, contre 6,6 M€ au 31 décembre 2022.

Le 15 mars 2024, la Société a annoncé la réalisation d’une levée de fonds de 8 M€.

Sur la base des dépenses prévues, du solde de trésorerie et de l’endettement financier nets au 31 décembre 2023, qui s’élèvent respectivement à 3,9 M€ et 1,0 M€ et des fonds levés dans le cadre de l’augmentation de capital, la Société estime qu’elle sera en mesure de financer ses opérations jusqu’à septembre 2024. La Société continue à étudier activement différentes solutions pour poursuivre le financement de son activité et de son développement. Ces solutions pourraient, sans être restrictives, prendre la forme de placements privés auprès d’investisseurs historiques, d’une offre publique ou de placements privés auprès de nouveaux investisseurs, ou la mise en place d’emprunts obligataires.

Le besoin de financement jusqu’au 30 juin 2025 est estimé par la Société à 8 M€ sans autre nouvelle étude clinique initiée par Acticor. A la date de l’arrêté des comptes, la Direction de la Société estime disposer d’une assurance raisonnable de trouver le financement adéquat sans toutefois pouvoir garantir qu’elle parviendra à l’obtenir à des conditions acceptables et, qu’en conséquence, il en résulte une incertitude significative sur la continuité d’exploitation.

Assemblée Générale

Acticor Biotech a, conformément à ses statuts, clôturé son exercice social le 31 décembre 2023.

Par ordonnance du 19 juin 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Paris, auprès duquel la requête a été déposée, a prorogé le délai de réunion de l’Assemblée Générale annuelle jusqu’au 31 octobre 2024.

La Société informe ses actionnaires que l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023 se tiendra le 13 septembre 2024.

Point clinique

Le 3 juin 2024, Acticor Biotech a fait le point sur le plan de développement clinique du glenzocimab dans le traitement des urgences cardio-vasculaires.

Acticor Biotech poursuit activement ses discussions avec des partenaires pharmaceutiques pour explorer des collaborations stratégiques en vue de poursuivre le plan de développement du glenzocimab et pour disposer ainsi de ressources financières au-delà de septembre 2024 nécessaires à la poursuite de ses opérations.

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2023

Le Document d’Enregistrement Universel 2023, déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 9 juillet 2024, est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site Internet de la Société (Investisseurs / Informations réglementées / Informations financières / 2024), ainsi que sur celui de l'AMF (www.amf-france.org).

Ce Document d’Enregistrement Universel comprend notamment le rapport financier annuel, le rapport de gestion, le rapport sur le gouvernement d’entreprise, les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes.

À propos d’ACTICOR BIOTECH

Acticor Biotech est une entreprise biopharmaceutique au stade clinique qui développe glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques.

Les résultats positifs de l'étude de phase 1b/2a, ACTIMIS, publiés en janvier 2024 dans le Lancet Neurology (lien vers la publication) ont confirmé le profil de sécurité du glenzocimab et ont montré une réduction de la mortalité et des hémorragies intracérébrales dans le groupe traité par le glenzocimab chez les patients présentant un AVC. Une analyse post-hoc de l'imagerie cérébrale à 0 et 24 heures utilisant l'intelligence artificielle a confirmé ces résultats montrant une diminution du nombre et du volume des lésions intracérébrales chez les patients traités par glenzocimab.

Le 25 avril 2024, la société a communiqué les premiers résultats de l’étude internationale de phase 2/3 ACTISAVE dans le traitement de l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) ischémique aigu, qui ne montrent pas d’efficacité du glenzocimab sur le critère principal, la proportion de patients présentant un handicap sévère ou un décès (mRS 4-6) 90 jours après l’AVC, ni sur le critère secondaire, la proportion de patients revenant à la vie sans handicap (mRS 0-2).

Le 15 mai 2024, le Pr Mikael Köhrmann (Investigateur principal d’ACTISAVE) a présenté les résultats principaux de l’étude lors de la session d’ouverture de la conférence European Stroke Organization Conference (ESOC), confirmant la neutralité de l’étude sur le critère principal et le critère secondaire et montrant des tendances de retour à la vie normale (mRS 0-1) notamment sur des sous-populations de patients présentant une recanalisation complète après thrombectomie mécanique.

Glenzocimab est évalué dans 2 autres études cliniques initiées par des équipes académiques :

GREEN : une étude de phase 2/3 dans le traitement de l’AVC chez les patients thrombectomisés avec une analyse de futilité après l’inclusion des 78 premiers patients (30% des patients) attendue au 4 ème trimestre 2024 ;

trimestre 2024 ; LIBERATE : une étude de phase 2b LIBERATE dans le traitement de l’infarctus du myocarde dont les résultats finaux sont attendus au 4ème trimestre 2025.

Acticor Biotech est soutenue par un panel d’investisseurs européens et internationaux (Mediolanum farmaceutici, Karista, Go Capital, Newton Biocapital, CMS Medical Venture Investment (HK) Limited, A&B (HK) Limited, Anaxago, et la fondation Armesa) et est cotée sur Euronext Growth Paris depuis novembre 2021 (ISIN : FR0014005OJ5 – ALACT).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Acticor Biotech et à ses activités. Acticor Biotech estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le Document d’Enregistrement Universel tel que déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 9 juillet 2024, et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Acticor Biotech est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Acticor Biotech ou qu’Acticor Biotech ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d’Acticor Biotech diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Annexes

Compte de résultat

en normes IFRS Notes 31/12/2023 31/12/2022 12 mois 12 mois K€ K€ Frais de recherche et développement, net 17.1 (11 878) (10 454) Dont frais de recherche et développement 17.1 (14 490) (13 132) Dont subventions 17.1 2 612 2 678 Frais généraux et administratifs 17.2 (4 170) (3 622) Charges liées aux paiements en actions 10 (1 517) (1 045) Résultat opérationnel (17 565) (15 121) Charges financières 18 (2 144) (766) Produits financiers 18 1 069 8 Résultat avant impôt (18 640) (15 878) Impôt sur le résultat 19 - - Résultat net de la période (18 640) (15 878) Part attribuable aux actionnaires de la société mère (18 640) (15 878) Intérêts ne conférant pas le contrôle - - 31/12/2023 31/12/2022 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 12 068 476 10 545 776 Résultat de base par action (€/action) 20 (1,54) (1,51) Résultat dilué par action (€/action) 20 (1,54) (1,51)

Etat de situation financière

en normes IFRS Notes 31/12/2023 31/12/2022 K€ K€ ACTIF Immobilisations incorporelles 3 - 713 Immobilisations corporelles 4 22 14 Actifs financiers non courants 5 439 479 Total actifs non courants 461 1 206 Clients et comptes rattachés - - Autres créances 6 4 384 4 840 Actifs financiers courants - - Charges constatées d'avance 6 986 298 Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 3 885 6 599 Total actifs courants 9 255 11 737 Total Actif 9 716 12 943 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Capitaux propres Capital 9 659 527 Primes d'émission et d'apport 37 392 23 327 Autres éléments du résultat global (31) (10) Pertes accumulées - part attribuable aux actionnaires de la société mère (24 693) (10 209) Résultat net - part attribuable aux actionnaires de la société mère (18 640) (15 878) Capitaux propres - part attribuable aux actionnaires de la société mère (5 313) (2 243) Intérêts ne conférant pas le contrôle - - Total capitaux propres (5 313) (2 243) Passifs non courants Engagements envers le personnel 12 105 56 Dettes financières non courantes 11 5 212 7 062 Dérivés passifs non courants 11 313 1 367 Provisions 14 - - Total passifs non courants 5 630 8 485 Passifs courants Dettes financières courantes 11 662 801 Dettes fournisseurs 15 7 861 5 141 Dettes sociales et fiscales 15 875 615 Autres dettes courantes 15 - 144 Total passifs courants 9 398 6 701 Total Passif et capitaux propres 9 716 12 943

Etat des flux de trésorerie

en normes IFRS 31/12/2023 31/12/2022 K€ K€ Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Résultat net de la période (18 640) (15 878) (-) Elimination des amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles (713) - (-) Elimination des amortissements des immobilisations corporelles (15) (86) (-) Ecart de change non réalisé (2) - (-) Provision au titre des engagements de retraite (28) (25) (-) Provision pour risques et charges - 559 (-) Charge liée aux paiements fondés sur des actions (1 517) (1 045) (-) Plus (moins) value sur cession d’immobilisations 3 3 (-) Elimination du coût de l’endettement financier net (1 072) (758) (-) Elimination de la subvention sur avances remboursables 279 325 Capacité d'autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôts (15 574) (14 851) (-) Variation du besoin en fonds de roulement (2 555) (2 748) Impôts payés - - Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (13 019) (12 104) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Acquisition d'immobilisations corporelles (20) (6) Acquisition d’immobilisations financières (29) (66) Réduction d’immobilisations financières - 6 Prix de cession des éléments d’actifs cédés 3 - Intérêts perçus sur les dépôts à terme - - Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (46) (66) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Augmentation de capital 10 109 - Frais d’augmentation de capital - - Souscription de BSA - 8 Emission d’obligations simples et convertibles - 5 900 Intérêts financiers brut versés (345) (109) Encaissement d’avances 1 326 2 028 Remboursement d’avances (365) (293) Emission d’emprunt bancaire - - Remboursement d’emprunt bancaire (366) (67) Diminution de la dette financière relative aux obligations locatives - (46) Versement sur le contrat de liquidité - - Flux de trésorerie liés aux activités de financement 10 359 7 421 Augmentation (diminution) de la trésorerie (2 707) (4 749) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 6 599 11 348 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 3 885 6 599 Augmentation (diminution) de la trésorerie (2 714) (4 749) Trésorerie et équivalents de trésorerie (y compris concours bancaires courants) 31/12/2023 31/12/2022 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 885 6 549 Concours bancaires courants - - Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture (y compris concours bancaires courants) 3 885 6 549

1 Net du crédit d’impôt recherche et des subventions.

