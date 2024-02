Acticor Biotech: traitement du premier patient de l'étude contre l'infarctus du myocarde

L’Université britannique de Birmingham et Acticor Biotech annoncent le traitement du premier patient dans le cadre de l'étude clinique Liberate visant à évaluer l'efficacité du glenzocimab dans l'infarctus du myocarde. Après avoir obtenu l'autorisation réglementaire en août 2023, deux sites de recherche clinique de pointe, le Queen Elizabeth Hospital de Birmingham et le Northern General Hospital de Sheffield, vont participer activement à l'étude. Le Queen Elizabeth Hospital de Birmingham est prêt pour le recrutement depuis le 24 janvier 2024.



L'étude Liberate de phase 2b, randomisée et en double aveugle, inclura plus de 200 patients souffrant d'un infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (Stemi) et devant subir une intervention coronarienne percutanée. L'objectif de l'étude est d'évaluer la tolérance et l'efficacité du glenzocimab 1 000 mg, par rapport au placebo, pour réduire la taille de l'infarctus du myocarde après 90 jours.