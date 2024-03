Actinium Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique en phase finale de développement. La société développe des radiothérapies ciblées pour améliorer la survie des personnes dont les traitements oncologiques ont échoué. Les candidats avancés du pipeline de la société comprennent Iomab-B (pré-BLA et MAA (EU)) et Actimab-A. Iomab-B est un agent d'induction et de conditionnement avant une greffe de moelle osseuse. Actimab-A est un agent thérapeutique qui a démontré son potentiel à prolonger les chances de survie des personnes atteintes de leucémie myéloïde aiguë récidivante et réfractaire. La société se concentre sur l'avancement de l'Iomab-B pour d'autres cancers du sang et sur le candidat de conditionnement de nouvelle génération Iomab-ACT pour améliorer les résultats de la thérapie cellulaire et génique. La société détient des demandes de brevet, dont plusieurs brevets liés à la fabrication de l'isotope Ac-225 dans un cyclotron. L'actinium-225 est un puissant émetteur de particules alpha qui possède un transfert d'énergie linéaire élevé capable de tuer les cellules cancéreuses ciblées par le biais de ruptures double brin de l'ADN.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale