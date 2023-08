Actinium Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur les conjugués anticorps-radiation (ARCs), qui combinent la capacité de ciblage des anticorps avec la capacité de destruction des cellules des radiations. Ses programmes cliniques sont axés sur deux domaines principaux : le conditionnement ciblé avant une greffe de moelle osseuse, les thérapies cellulaires ou géniques adoptives et les thérapies, en combinaison avec d'autres modalités thérapeutiques. Son pipeline clinique se concentre sur les ARCs ciblant les antigènes CD45 et CD33, qui sont tous deux exprimés dans de multiples cancers hématologiques. Son principal produit candidat de conditionnement ciblant le CD45, Iomab-B, via l'anticorps monoclonal BC8, cible le CD45, un antigène exprimé sur les cellules cancéreuses des leucémies et des lymphomes, les cellules B et les cellules souches. Son programme CD33 évalue l'utilité clinique d'Actimab-A, un ARC composé de l'AcM anti-CD33 lintuzumab lié au puissant radio-isotope émetteur alpha Actinium-225 (Ac-225).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale