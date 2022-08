France: Borne active une cellule interministérielle de crise sur la sécheresse

PARIS (Reuters) - La Première ministre Elisabeth Borne a décidé d'activité la cellule interministérielle de crise face à la "sécheresse historique" qui sévit actuellement en France, annoncent vendredi les services de Matignon dans un communiqué.

"Face à cette situation historique, la Première ministre a décidé d'activer la cellule interministérielle de crise et appelle chacun à préserver nos ressources en eau", est-il précisé dans ce communiqué.

"La France connait une période de sécheresse prolongée qui touche aujourd'hui tout le territoire, (...) la plus grave jamais enregistrée dans notre pays", et les prévisions météorologiques suggèrent que cette "situation pourrait perdurer sur les 15 prochains jours, voire devenir plus préoccupante encore", souligne Matignon.

Cette cellule interministérielle de crise permettra de centraliser les informations fournies par les préfets des départements les plus touchés, d'anticiper l'éventuelle activation de plans ORSEC "eau" afin de coordonner les mesures de sécurité civile nécessaires comme l'approvisionnement en eau des commune ou la livraison d'eau potable, par exemple.

Cette instance sera également chargée de suivre l'impact de la sécheresse pour les infrastructures de production d'énergie et de transport et le secteur agricole, en particulier l'élevage, est-il précisé dans le communiqué de Matignon.

(Rédigé par Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)