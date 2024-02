(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées vendredi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Amaroq Minerals Ltd - Société minière basée à Toronto, spécialisée dans l'or et les minéraux de transition énergétique dans le sud du Groenland - Annonce la clôture de la levée de fonds réalisée la semaine dernière, au cours de laquelle elle a levé un produit net d'environ 44 millions de livres sterling en plaçant 62,7 millions d'actions auprès d'investisseurs institutionnels au Royaume-Uni, en Islande et au Canada. Les actions sont admises à la négociation depuis vendredi. Elle utilisera le produit net pour accélérer l'exploitation du bloc cible de son projet aurifère Nalunaq et les travaux associés, pour accélérer l'exploration cette année sur les licences de la coentreprise Vagar, Nanoq et Gardaq, et pour augmenter le capital de Gardaq.

----------

Active Energy Group PLC - Société londonienne d'énergie renouvelable axée sur la biomasse - déclare que Player Design Inc. n'a toujours pas fourni de raisons sérieuses pour justifier sa décision de ne pas fournir de combustible CoalSwitch pour l'installation d'Ashland dans le Maine. Elle ajoute qu'elle a récemment appris que PDI et son propriétaire Tyler Player ont entamé en janvier une action en justice contre Active Energy dans le Maine, qui "cherche d'autres formes de réparation et constitue une tentative de PDI d'obscurcir ses responsabilités contractuelles". La société affirme qu'elle "se défendra vigoureusement" contre "toute réclamation juridique sans fondement".

La société cherche également à résoudre d'autres litiges avec PDI, notamment la restitution des 1,1 million USD qu'elle a versés pour le développement d'Ashland. PDI a également présenté ce qu'Active appelle des "revendications infondées" concernant la propriété intellectuelle liée au processus de production de CoalSwitch. L'entreprise ajoute toutefois que les conversations commerciales se poursuivent et que les futurs clients restent déterminés à recevoir du combustible de substitution du charbon dès que possible.

----------

Riverstone Energy Ltd - Investisseur basé à Guernesey dans des sociétés d'énergie renouvelable et non renouvelable - annonce une offre publique d'achat portant sur un maximum de 15 millions d'actions, à acquérir à un prix unique égal à 10,50 GBP. Le conseil d'administration a pris des dispositions pour que l'offre publique d'achat rapporte 200 millions d'USD ou 158 millions de GBP. La société explique que son solde de trésorerie, d'environ 291 millions d'USD jeudi, dépasse le montant dont elle a actuellement besoin pour ses investissements. Elle utilisera donc 200 millions d'USD de ses liquidités pour donner à tous les actionnaires éligibles la possibilité de participer à l'offre publique d'achat. La société tiendra une assemblée générale extraordinaire le 26 mars pour obtenir l'approbation de la mise en œuvre de l'offre.

----------

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.