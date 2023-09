ActiveOps plc, anciennement ActiveOps Limited, est une société de logiciels d'automatisation des processus de gestion (MPA) basée au Royaume-Uni. La société fournit une plateforme de logiciel en tant que service (SaaS) aux entreprises disposant de back-offices internationaux. Son logiciel et sa méthodologie intégrée de gestion des opérations de back-office permettent aux entreprises d'adopter une approche axée sur les données pour organiser le travail et gérer les capacités. La plateforme d'entreprise de la société comprend Workware+, sa plateforme logicielle MPA, et AOM, sa méthodologie et son cadre opérationnels pour une gestion efficace des back-offices. Sa solution de gestion de la performance des employés ControliQ, basée sur le cloud, permet aux managers de simplifier les opérations courantes. Sa solution, WorkiQ, capte les analyses de la main-d'œuvre à partir de l'activité du bureau pour favoriser l'engagement des employés. L'outil OpsIndex Score & Benchmarking de la société consiste à mesurer la performance de l'activité opérationnelle au niveau de l'entreprise, département par département et par rapport au niveau communautaire.

Secteur Logiciels