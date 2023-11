(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

ActiveOps PLC - Fournisseur de logiciels d'automatisation des processus de gestion pour les opérations de back-office, basé à Reading, en Angleterre - Au cours des six mois précédant le 30 septembre, la société a enregistré un bénéfice avant impôts de 104 000 GBP, contre une perte de 606 000 GBP l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 6,3 %, passant de 12,3 millions de livres sterling à 13,1 millions de livres sterling. Le coût des ventes a diminué de 8,4 %, passant de 2,3 millions de livres sterling à 2,1 millions de livres sterling. Pour l'avenir, la société se dit confiante dans un taux de croissance annuel des revenus récurrents d'ici la fin de l'année et dans la réalisation d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement conformes à ses propres attentes. Richard Jeffery, directeur général, a déclaré : "Nous sommes bien préparés pour l'avenir et nous avons bien entamé le second semestre de l'année, avec trois expansions significatives avec des clients bancaires existants, conclues à ce jour. L'étendue et la sophistication croissante de notre offre, notre couverture géographique et les nouveaux paliers de tarification nous permettent d'être confiants quant à la solidité de nos résultats au second semestre et au-delà."

Aeorema Communications PLC - Agence londonienne d'événements en direct - Au cours de l'exercice qui s'est achevé le 30 juin, le bénéfice avant impôts a grimpé de 24 % pour atteindre 1 million de livres sterling, contre 843 564 livres sterling l'année précédente. Saluant "la forte demande des clients pour revenir à des événements en personne", le chiffre d'affaires a bondi de 66 %, passant de 12,2 millions de livres sterling à 20,2 millions de livres sterling. Le coût des ventes augmente de 73 %, passant de 9,2 millions de GBP à 15,9 millions de GBP, tandis que les frais administratifs augmentent de 49 %, passant de 2,2 millions de GBP à 3,2 millions de GBP. Proposition d'un dividende final de 3 pence par action, soit une augmentation de 50 % par rapport aux 2 pence de l'année précédente. Le président Mike Hale déclare : "Je n'ai jamais été aussi optimiste quant à l'avenir d'Aeorema. Cheerful Twentyfirst est solide et en croissance constante, Eventful est en plein essor et, sous la nouvelle direction d'Andre Shahrdar dans notre bureau américain, nous sommes convaincus que nous pouvons réaliser de grandes choses en Amérique du Nord".

Cake Box Holdings PLC - Chaîne de pâtisseries à la crème fraîche basée à Enfield, en Angleterre - Au cours des six mois précédant le 30 septembre, le bénéfice avant impôts a augmenté de 18 % pour atteindre 2,4 millions de livres sterling, contre 2 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires passe de 16,8 millions de livres sterling à 18 millions de livres sterling. Le coût des ventes augmente de 2,9 %, passant de 8,8 millions de livres sterling à 9 millions de livres sterling, tandis que les frais administratifs augmentent de 8,8 %, passant de 5,9 millions de livres sterling à 6,5 millions de livres sterling. En ce qui concerne l'avenir, le groupe déclare que les échanges commerciaux se sont poursuivis de manière positive après le semestre, notant que les ventes totales des franchises en octobre ont augmenté de 5,1 % en glissement annuel, avec des ventes en ligne en hausse de 13 %. L'entreprise prévoit de fournir des résultats annuels conformes aux attentes du marché. Le PDG Sukh Chamdal déclare : "Bien que nous soyons conscients de l'incertitude macroéconomique actuelle, la demande des clients reste solide, ce qui démontre l'attrait durable de Cake Box."

Caledonia Mining Corp PLC - Producteur d'or axé sur le Zimbabwe - Au cours des trois mois précédant le 30 septembre, le bénéfice avant impôt a chuté de 33 %, passant de 14,2 millions USD il y a un an à 9,5 millions USD. Les recettes augmentent de 15 %, passant de 35,8 millions USD à 41,2 millions USD. Les coûts de production augmentent de 29 %, passant de 15,8 millions USD à 20,5 millions USD, tandis que les coûts d'amortissement augmentent de 64 %, passant de 2,7 millions USD à 4,4 millions USD. La société note que le trimestre a été affecté par la contribution négative de la mine d'oxyde Bilboes avant qu'elle ne soit placée en entretien et en maintenance, dont les coûts mensuels passeront de 1,0 million USD à environ 200 000 USD. La production d'or de la mine Blanket a augmenté de 3,1 % au cours du trimestre, passant de 21 120 onces l'année précédente à 21 772 onces. Pour l'avenir, l'objectif est de maintenir la production de la mine Blanket dans la fourchette visée de 75 000 à 80 000 onces pour 2023. Le PDG Mark Learmonth déclare : "Nous continuons à travailler sur une étude de faisabilité révisée pour le projet de sulfure à Bilboes qui prendra en compte les hypothèses commerciales actualisées et informera sur la manière la plus judicieuse de commercialiser le projet avec l'objectif de fournir les meilleurs rendements pour les investisseurs. Je me réjouis de pouvoir vous informer de nos progrès en temps voulu".

Castings PLC - Entreprise de moulage et d'usinage de fonte basée à Brownhills, en Angleterre - Au cours des six mois précédant le 30 septembre, le bénéfice avant impôts a grimpé de 38 % pour atteindre 10,3 millions de livres sterling, contre 7,5 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 30 %, passant de 85,6 millions de livres sterling à 111,3 millions de livres sterling. Le coût des ventes augmente de 32 %, passant de 68,3 millions de livres sterling à 90 millions de livres sterling, tandis que les frais administratifs augmentent de 23 %, passant de 7,5 millions de livres sterling à 9,3 millions de livres sterling. Déclaration d'un dividende intérimaire de 4,13 pence, en hausse de 7,6 % par rapport aux 3,84 pence de l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, Castings déclare : "Les calendriers de la demande à long terme continuent de refléter les taux de construction élevés dont les fabricants d'équipements d'origine pour poids lourds ont besoin pour satisfaire leurs carnets de commandes. Nous nous attendons à ce que l'efficacité de la production et de l'approvisionnement s'améliore avec l'externalisation à court terme des pièces de fonderie et la poursuite de la concentration sur l'ingénierie des nouvelles pièces qui ont été introduites dans l'atelier d'usinage. La direction estime que les résultats de la société seront légèrement supérieurs aux attentes du marché."

Revolution Beauty Group PLC - Détaillant de cosmétiques basé à Londres - Au cours des six mois précédant le 31 août, le groupe a réalisé un bénéfice avant impôt de 366 000 GBP, contre une perte de 13,7 millions de GBP l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 20%, passant de 75,3 millions de livres sterling à 90,4 millions de livres sterling, tandis que le coût des ventes a augmenté de 3,7%, passant de 44,1 millions de livres sterling à 45,7 millions de livres sterling. Les coûts de marketing et de distribution diminuent de 15 %, passant de 27,0 millions de livres sterling à 22,8 millions de livres sterling. Les frais administratifs généraux, en revanche, augmentent de 34 %, passant de 16,7 millions de livres sterling à 22,3 millions de livres sterling. Pour l'avenir, la société déclare : "La force de la marque Revolution et des marchés de la beauté sur lesquels nous opérons soutient nos ambitions de croissance mondiale." Elle ajoute qu'elle a bien démarré le second semestre de l'exercice 2024 en cours, avec un chiffre d'affaires et un Ebitda ajusté conformes aux prévisions internes. Rehausse les prévisions pour l'exercice 2024, s'attendant désormais à ce que l'Ebitda se situe au moins dans les millions à deux chiffres par rapport à une prévision précédente de millions à un chiffre. Pour l'exercice 2023 qui s'est achevé le 28 février, Revolution Beauty a enregistré une perte d'Ebitda ajusté de 7,5 millions de livres sterling.

