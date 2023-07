(Alliance News) - ActiveOps PLC a annoncé mardi une hausse de son chiffre d'affaires et une réduction de sa perte avant impôts, alors qu'elle cherche à améliorer sa rentabilité.

Les actions d'ActiveOps ont augmenté de 6,0% à 88,50 pence par action mardi matin à Londres.

Le fournisseur de logiciels d'automatisation des processus de gestion pour les opérations de back-office, basé à Reading, en Angleterre, a déclaré un chiffre d'affaires de 25,5 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 mars, soit une augmentation de 11 % par rapport aux 22,9 millions de livres sterling de l'exercice 2022.

Le chiffre d'affaires a bénéficié d'une augmentation de 13 % des revenus des logiciels et des abonnements provenant des clients nouveaux et existants, passant de 19,6 millions de livres sterling à 22,1 millions de livres sterling. Dans le même temps, le chiffre d'affaires de la formation et de la mise en œuvre est resté stable à 3,4 millions de livres sterling, avec une forte performance au second semestre de l'année après un démarrage "lent".

ActiveOps a affiché une perte avant impôts de 230 000 GBP, en baisse par rapport à la perte de 2,6 millions de GBP de l'année précédente. La perte par action de la société s'est également réduite à 0,70 pence, contre 3,83 pence l'année précédente.

ActiveOps n'a pas déclaré de dividende pour l'exercice 2023.

Pour l'avenir, la société a déclaré qu'elle continuerait à se concentrer sur l'amélioration de la rentabilité et la gestion des coûts d'exploitation, ainsi que sur l'élargissement de son offre de produits.

La négociation de l'exercice 2024 a jusqu'à présent été conforme aux attentes, a déclaré l'entreprise.

Le directeur général, Richard Jeffery, a déclaré : "Cette année a été marquée par des progrès significatifs pour ActiveOps, au cours de laquelle nous avons gagné de nouveaux clients dans toutes les régions, développé nos comptes clients existants et lancé de nouveaux produits qui élargissent de manière significative notre marché potentiel.

"Le chiffre d'affaires des premiers mois de l'année a été stable, grâce à l'expansion des comptes existants et à l'arrivée de deux nouveaux clients au potentiel d'expansion significatif. Le pipeline des ventes reste sain et la progression des opportunités de vente est de plus en plus soutenue par nos efforts de marketing et par l'intérêt significatif pour les nouvelles fonctionnalités logicielles que nous lançons cette année".

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.