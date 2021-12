Activision Blizzard, Inc. : Début de mouvement 28/12/2021 | 11:24 Etienne Monceau 28/12/2021 | 11:24 achat En cours

Cours d'entrée : 66.0556$ | Objectif : 81$ | Stop : 56.4$ | Potentiel : 22.62% Une impulsion haussière a été observée dernièrement sur Activision Blizzard, Inc.. Cette configuration technique laisse supposer une poursuite de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 81 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.98 fois le CA de la société, est relativement élevée.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.

L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.

L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.

Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

Données financières USD EUR CA 2021 8 750 M - 7 738 M Résultat net 2021 2 649 M - 2 343 M Tréso. nette 2021 7 397 M - 6 541 M PER 2021 19,5x Rendement 2021 0,71% Capitalisation 51 929 M 51 929 M 45 922 M VE / CA 2021 5,09x VE / CA 2022 4,61x Nbr Employés 9 500 Flottant 64,0% Prochain événement sur ACTIVISION BLIZZARD, INC. 10/02/22 Année 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 30 Dernier Cours de Cloture 65,45 $ Objectif de cours Moyen 92,90 $ Ecart / Objectif Moyen 41,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Robert A. Kotick Chief Executive Officer & Director Daniel I. Alegre President & Chief Operating Officer Armin Zerza Chief Financial Officer Brian G. Kelly Chairman Frances Fragos Townsend Secretary & Chief Compliance Officer