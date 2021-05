ACTIVISION BLIZZARD : JPMorgan reste à l'Achat

JPMorgan a réaffirmé sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 115 dollars après l'annonce des résultats du premier trimestre. " Dans l'ensemble, ATVI reste bien positionné pour 2022 et le long terme, car il continue d'investir dans ses franchises clés et de bien les exploiter. Les actions ont évolué horizontalement depuis les résultats du quatrième trimestre, même si les estimations ont augmenté ", observe le bureau d'études.



Selon ce dernier, l'action se négocie désormais sur la base d'un PER (net de trésorerie) de 21, bien en dessous de la moyenne de 23,5 de l'année précédente, créant un point d'entrée attractif alors que la société s'apprête à augmenter considérablement sa production de contenus.