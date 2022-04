Activision Blizzard : nomination de Kristen Hines

Activision Blizzard nomme Kristen Hines au poste de responsable de la diversité, de l'équité et de l'inclusion.



Activision Blizzard a annoncé la nomination de Kristen Hines au poste de Chief Diversity, Equity, and Inclusion Officer, à compter du lundi 25 avril.

Kristen Hines rendra compte à Julie Hodges, Chief People Officer, et rejoindra l'équipe dirigeante de la société.



Kristen Hines a rejoint Activision Blizzard après avoir travaillé chez Accenture, où elle dirigeait récemment la pratique de l'inclusion, de la diversité et de l'équité au niveau mondial.



' Elle apporte plus de vingt ans d'expérience dans une variété de clients et de secteurs, et s'est concentrée sur la transformation d'entreprises et de cultures à grande échelle, les stratégies de talents et les fusions et acquisitions pour des clients en Amérique, en Europe et en Asie ' indique le groupe.



