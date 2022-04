Activision va convertir plus d'un millier de travailleurs temporaires en postes à temps plein

Le fabricant de "Call of Duty", en cours d'acquisition par Microsoft Corp pour 68,7 milliards de dollars, a déclaré qu'il augmenterait le salaire horaire minimum de ces employés - des divisions Activision Publishing et Blizzard - à 20 dollars ou plus et leur proposerait également l'accès à tous les avantages sociaux de l'entreprise.

Ce changement augmentera de 25 % l'effectif total à temps plein de la division Activision Publishing.

"Ce changement fait suite à un processus entamé l'année dernière au sein d'AP et de Blizzard visant à convertir les employés temporaires et conditionnels, dont 500 dans les studios d'AP, en employés permanents à temps plein", a déclaré un porte-parole d'Activision Blizzard.

La société a fait l'objet d'articles d'investigation détaillant des allégations de harcèlement sexuel en interne, et ses employés ont organisé des débrayages pour protester contre sa réponse à ces problèmes. En juillet de l'année dernière, des régulateurs californiens ont intenté un procès, alléguant qu'Activision "encourageait une culture sexiste".