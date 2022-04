Buffett déclare que Berkshire Hathaway détient une participation de 9,5% dans Activision

Berkshire avait précédemment déclaré posséder une participation beaucoup plus petite dans Activision, achetée par l'un des gestionnaires de portefeuille qui aident Buffett à investir l'argent de Berkshire.

S'exprimant lors de l'assemblée annuelle de Berkshire, Buffett a déclaré qu'il était responsable de l'investissement supplémentaire, et que Berkshire déposerait un rapport auprès des régulateurs si sa participation dans Activision dépassait 10 %.

Berkshire a révélé plus tôt samedi qu'elle avait dépensé plus de 51 milliards de dollars en actions au premier trimestre.

Il a réalisé cette année des investissements de plusieurs milliards de dollars dans les compagnies pétrolières Chevron Corp et Occidental Petroleum Corp, ainsi que dans le fabricant d'ordinateurs et d'imprimantes HP Inc.

Berkshire a également accepté en mars de payer 11,6 milliards de dollars en espèces pour la compagnie d'assurance Alleghany Corp.