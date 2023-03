Crash Team Rumble débarquera sur les consoles de salon le 20 juin

Précommandez Crash Team Rumble™ aujourd’hui pour passer un moment agréable et palpitant grâce à la Bêta, qui aura lieu du 20 au 24 Avril.

Bande annonce

Crash Bandicoot™ et sa clique sont de retour dans une nouvelle version de Crash™ avec un mode multijoueur se jouant en équipes de 4 vs 4 ; c'est en effet un type de jeu inédit que les fans n'ont jamais vu dans le passé ! Toys For Bob™ est le studio chargé de son développement (qui est d'ailleurs toujours en cours), et Activision Blizzard, Inc. (ATVI) en est l'éditeur. Crash Team Rumble est attendu le 20 juin 2023. À partir d’aujourd'hui, les joueurs peuvent précommander Crash Team Rumble pour participer à la bêta fermée*, qui aura lieu du 20 au 24 avril. La bêta permettra aux joueurs de jouer au jeu avant son lancement officiel et donnera à Toys For Bob une opportunité pour s'associer à la communauté dans l'optique de créer une expérience de jeu optimale pour le lancement.

Crash Team Rumble Gameplay Screenshot (Graphic: Business Wire)

Cinq héros et vilains de l'univers Crash seront présents dans la bêta fermée de Crash Team Rumble Il y aura également trois arènes uniques très colorées, pleines de dangers et d'avantages stratégiques surprenants, avec le charme et la personnalité intrinsèques à Toys for Bob. Les fans qui participeront à la bêta fermée pourront incarner Crash Bandicoot, Coco, Tawna, Neo Cortex et Dingodile – ils pourront équiper leurs héros de pouvoirs uniques, utiliser des mouvements spéciaux de façon stratégique et disposer de capacités pour gagner. Dans la bêta, seul trois cartes colorées et variées seront disponibles – elles varient en taille, en disposition, en défis et en stations de reliques qui débloquent des capacités spéciales pour donner aux équipes, un avantage certain sur leurs adversaires.

« Nous sommes extrêmement excités à l’idée que les fans puissent tester Crash Team Rumble lors de la bêta fermée qui aura lieu en avril », a déclaré Paul Yan, co-dirigeant chez Toys For Bob. « Nous apprécions vraiment les remarques de la communauté et nous les utiliserons pour améliorer le jeu dans la perspective d’offrir une expérience de jeu inoubliable le jour du lancement. Rendez-vous dans la bêta fermée ! »

Dans Crash Team Rumble, l'on peut jouer à partir d'une liste d'amis et d'ennemis issus de l'univers de Crash, chacun d'entre eux jouant l'un des trois rôles suivants : bloqueur, défenseur ou marqueur. Les équipes utilisent leurs différents rôles de manière stratégique pour collaborer afin de récolter un maximum de fruits Wumpa dans leur zone de déchargement, tout en défendant simultanément la zone de largage de l'équipe adverse. Les pouvoirs uniques des reliques constituent un élément stratégique supplémentaire, que les coéquipiers peuvent utiliser afin de prendre l'avantage lorsqu’il faudra marquer des points et mener leur équipe à la victoire. Crash Team Rumble est un jeu multiplateforme**, qui permet aux joueurs de diverses consoles de se réunir et de se jeter dans la compétition.

Crash Team Rumble sortira sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox® Series X/S et Xbox One® à 29,99 $ PPC pour l'édition standard et 39,99 $ PPC pour l'édition Deluxe. L’édition standard de Crash Team Rumble comprend le jeu complet, du contenu saisonnier supplémentaire post-lancement et des modes à durée limitée, l’accès à la bêta-fermée (uniquement pour ceux qui ont précommandé) et le Battle Pass Premium de la saison 1. Quant à l’édition Deluxe, elle comprend tout le contenu de l’édition standard, 25 niveaux de Battle Pass débloqués instantanément pendant la saison 1, le season 2 Premium Battle Pass et le « Proto Pack » numérique qui comprend plusieurs options de personnalisation pour les héros et les vilains au lancement et d’autres choses. A travers les deux éditions, la communauté des joueurs pourra accéder à un contenu saisonnier post-lancement excitant.

Pour plus d'informations sur le jeu et pour le précommander, rendez-vous sur le site officiel de Crash Bandicoot . De même, vous pouvez suivre @CrashBandicoot sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok pour plus d’informations sur Crash Team Rumble. Jetez un coup d’œil à la bande annonce ici.

