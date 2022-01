L'accord avec Microsoft va rapporter 390 millions de dollars au PDG d'Activision.

Le dirigeant, âgé de 58 ans, recevra un salaire après avoir conclu mardi un accord pour la vente d'Activision à Microsoft Corp pour 68,7 milliards de dollars, mais la grande majorité de cette somme proviendra des 3,95 millions d'actions Activision qu'il possède, selon les documents réglementaires.

Il ne recevra pas de prime de changement de contrôle car il ne possède pas d'actions non acquises, ce qui est rare pour les PDG de sociétés publiques.

Kotick prévoit de se retirer une fois que l'accord avec Microsoft sera conclu, ce qui devrait se produire en juin 2023, a déclaré une personne au courant de la question. S'il était resté à la tête d'Activision, il aurait été placé sous l'autorité de Phil Spencer, le responsable des jeux de Microsoft, ce qui est loin de la gestion d'une société autonome.

Kotick, qui dirige Activision depuis 1991 et en a fait l'un des plus grands géants mondiaux du jeu vidéo, a déclaré dans une interview sur CNBC mardi que la société avait "travaillé sur" les allégations de harcèlement sexuel et de discrimination qui ont conduit au licenciement de plus de 20 employés et à d'autres mesures disciplinaires pour 20 autres personnes l'année dernière.

Un porte-parole de Kotick et d'Activision s'est refusé à tout commentaire.

Les actionnaires d'Activision n'ont approuvé que de justesse la rémunération de 155 millions de dollars de Kotick l'année dernière, après que les investisseurs aient critiqué la société pour lui avoir accordé l'une des rémunérations les plus élevées du monde des affaires.

En réponse, Activision a réduit de 50 % le salaire de base et les primes en espèces de Kotick et a soumis 95 % de sa rémunération totale à la performance.

Activision a également supprimé une "prime de transaction de transformation" qui aurait donné à Kotick un paiement spécial, dont la valeur serait déterminée à l'avenir, en cas de vente de l'entreprise.

En octobre, à la lumière des accusations de harcèlement sexuel et de discrimination portées contre l'entreprise, Kotick a réduit son salaire à 62 500 dollars, soit le minimum autorisé par la loi californienne, et a cessé de recevoir des primes ou des actions, promettant d'améliorer la culture d'entreprise.