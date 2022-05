L'éditeur de jeux vidéo Activision a illégalement menacé son personnel, selon une agence américaine

L'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard Inc a appliqué une politique relative aux médias sociaux contraire aux droits des travailleurs et a illégalement menacé le personnel lors de l'application de cette politique, a déclaré lundi une agence gouvernementale américaine.

À moins qu'Activision ne trouve un accord, le directeur régional du National Labor Relations Board (NLRB), basé à Los Angeles, déposera une plainte, a déclaré un porte-parole du NLRB dans un communiqué.

Le NLRB avait examiné les allégations portées à l'agence en septembre dernier par le syndicat Communications Workers of America (CWA).

L'annonce a été faite le même jour qu'un petit groupe d'employés d'Activision dans un studio du Wisconsin qui travaille sur la populaire franchise "Call of Duty" a voté pour rejoindre le CWA.

Ces dernières années, le syndicat s'est de plus en plus concentré sur l'organisation des travailleurs non syndiqués dans les industries de la technologie et des jeux vidéo.

Le fabricant de jeux vidéo "Call of Duty" a déclaré lundi que les allégations étaient fausses.

"Ces allégations sont fausses. Les employés peuvent parler librement de ces problèmes sur le lieu de travail et le font sans représailles, et notre politique en matière de médias sociaux incorpore expressément les droits NLRA des employés", a déclaré un porte-parole de la société.

"Notre politique en matière de médias sociaux indique explicitement qu'elle n'empêche pas les employés de s'engager dans la communication d'informations protégées par la loi, y compris par exemple les droits des employés aux États-Unis protégés par la National Labor Relations Act", a déclaré le porte-parole.

Au cours des derniers mois, les travailleurs d'Activision Blizzard se sont regroupés pour tenter d'influencer l'avenir de l'entreprise, notamment en organisant un débrayage et en faisant circuler une pétition demandant la révocation du président-directeur général Bobby Kotick. Microsoft Corp a annoncé son intention d'acquérir Activision en janvier.

Les problèmes de main-d'œuvre de la société surviennent alors qu'elle est également confrontée à des plaintes d'une agence californienne des droits civils pour discrimination généralisée à l'encontre des employées. Activision a nié avoir commis des actes répréhensibles et a déclaré que l'agence n'avait pas enquêté de manière approfondie sur les plaintes de discrimination des travailleurs avant de les poursuivre en justice.

Activision avait fait face à des plaintes similaires de la part de la U.S. Equal Employment Opportunity Commission, qu'elle a réglées en mars pour 18 millions de dollars.