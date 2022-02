L'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts revoit à la baisse ses prévisions de ventes annuelles ajustées.

Les actions d'EA, dont le siège est à Redwood City, en Californie, ont baissé de 5,7 % dans les échanges prolongés.

Les sociétés de jeux vidéo ont été l'un des principaux bénéficiaires de la pandémie, les gens restant accrochés à leurs consoles pour lutter contre l'ennui dans un contexte de restriction des déplacements.

Toutefois, les programmes de vaccination ayant pris de l'ampleur dans le monde entier, les gens ont désormais la possibilité de revenir aux rituels pré-pandémiques de rencontre et de socialisation en personne, tout en réduisant le temps passé sur leur console.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires ajusté de 7,53 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année, contre une prévision précédente de 7,63 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à 7,62 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv IBES.

EA, comme ses rivaux Activision Blizzard Inc. et Take-Two Interactive Software Inc., a l'habitude de se montrer prudent en début d'année civile.

L'éditeur de "FIFA" a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires ajusté de 1,76 milliard de dollars pour le trimestre en cours, contre une estimation moyenne des analystes de 1,81 milliard de dollars, selon les données Refinitiv IBES.

Le chiffre d'affaires ajusté s'est élevé à 2,58 milliards de dollars pour le troisième trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation des analystes de 2,66 milliards de dollars, selon les données Refinitiv IBES.