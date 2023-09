Activision Blizzard, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de l'édition et de la distribution de logiciels de jeux vidéo interactifs destinés aux consoles de jeux et aux ordinateurs. L'activité s'organise autour de 2 pôles : - édition de logiciels de jeux : logiciels conçus par le groupe ou par des développeurs tiers ; - distribution de logiciels tiers. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (21,8%) et autres (78,2% ; ventes d'abonnements, de licences, etc.). Activision Blizzard, Inc. détient un catalogue de titres articulé autour de marques propres et de franchises (Heartstone, Call of Duty, StarCraft, World of Warcraft, Skylanders, Diablo et Destiny). La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (55,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,7%) et Asie-Pacifique (14,4%).

Secteur Internet