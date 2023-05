La décision de l'UE autorisant l'accord de 69 milliards de dollars entre Microsoft et Activision est attendue pour le 15 mai, selon des sources

Les autorités antitrust de l'UE devraient approuver l'acquisition d'Activision par Microsoft Corp. pour 69 milliards de dollars la semaine prochaine, le 15 mai étant la date la plus probable, selon des personnes au fait du dossier.

L'autorisation imminente de la Commission européenne intervient près de trois semaines après que l'autorité britannique de la concurrence a bloqué l'opération, la plus importante jamais réalisée dans le secteur des jeux, parce qu'elle craignait qu'elle n'entrave la concurrence dans le domaine des jeux en nuage.

L'autorité antitrust de l'UE devrait autoriser l'acquisition après que Microsoft a accepté des accords de licence avec des rivaux dans le domaine du cloud streaming, notamment Nvidia, l'Ukrainien Boosteroid et le Japonais Ubitus, ont déclaré à Reuters en mars d'autres personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

Microsoft a également conclu des accords avec Nintendo et le distributeur américain Valve Corp, propriétaire de Steam, la plus grande plateforme de distribution de jeux vidéo au monde, afin d'intégrer Call of Duty, le jeu d'Activision, à leurs plateformes de jeux si l'acquisition se concrétise.

La Commission, qui a fixé au 22 mai la date limite pour rendre sa décision, n'a pas souhaité faire de commentaires.

Le Japon a approuvé le rachat en mars, tandis que la Federal Trade Commission des États-Unis cherche également à le bloquer. (Reportage de Foo Yun Chee ; Rédaction de Kirsten Donovan)