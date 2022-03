La réunion du PDG d'Activision avec un trader d'options fait l'objet d'une enquête américaine - WSJ

L'échange d'options a été organisé quelques jours avant que Microsoft Corp n'annonce qu'il achèterait le fabricant de "Call of Duty" pour 95 dollars par action, et il a généré un profit non réalisé d'environ 59 millions de dollars, selon le rapport, citant des sources anonymes.

Kotick et le trader, Alexander von Furstenberg, se sont rencontrés la semaine avant que von Furstenberg, ainsi que les magnats des médias Barry Diller et David Geffen, n'achètent des options pour acheter des actions Activision à 40 $ chacune le 14 janvier, selon le rapport. (https://on.wsj.com/36L1OJx)

"M. Kotick a pris un brunch social avec ses amis dans un restaurant populaire. Bien entendu, il n'a partagé avec eux aucune information concernant une éventuelle transaction avec Microsoft", a déclaré un porte-parole de Kotick à Reuters.

Le ministère américain de la Justice et la Securities and Exchange Commission (SEC) mènent tous deux séparément des enquêtes sur les délits d'initiés, selon le rapport du WSJ.

Un porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter. Un porte-parole de la SEC a également refusé de commenter, déclarant que l'agence "ne commente pas l'existence ou la non-existence d'une éventuelle enquête".

Diller a précédemment déclaré au WSJ qu'aucun des traders ne disposait d'informations matérielles non publiques sur la transaction, selon le rapport.