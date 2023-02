Le PIF d'Arabie Saoudite déclare que la valeur des actions américaines a chuté de près de 6 milliards de dollars au quatrième trimestre

PIF, qui détenait déjà plus de 60 % de Lucid, a acheté plus de 93,75 millions d'actions du constructeur automobile au troisième trimestre, selon les calculs de Reuters basés sur le dépôt américain.

Cela équivaut à environ 5,6 % des actions Lucid, selon les calculs basés sur les données de Refinitiv.

La participation de PIF dans Lucid, bien qu'elle ait augmenté, a diminué de près de moitié en valeur, passant de 14,18 milliards de dollars trois mois plus tôt à 7,57 milliards de dollars à la fin décembre, selon le rapport.

Les actions de Lucid, qui prévoit de construire sa première usine à l'étranger en Arabie Saoudite, ont chuté de 51 % au quatrième trimestre.

Le PIF, au centre des plans ambitieux de l'Arabie saoudite pour diversifier l'économie en dehors du pétrole, a investi plus d'un milliard de dollars dans Lucid en 2018.

La construction de véhicules électriques fait partie de la poussée du royaume pour créer de nouvelles industries et de nouveaux emplois.

L'année dernière, l'Arabie saoudite a signé un accord avec Lucid pour acheter jusqu'à 100 000 de ses voitures au cours de la décennie suivante.

PIF a réduit de 36,5 % sa participation dans les actions du détaillant de produits de luxe en ligne Farfetch et la valeur de sa participation a diminué d'environ 14,7 millions de dollars au quatrième trimestre, selon le dépôt.

Il a également acheté plus de 39 000 actions supplémentaires du fabricant de "Call of Duty" Activision Blizzard et la valeur de sa participation a augmenté de près de 86,7 millions de dollars.

La valeur de la participation de PIF dans Uber a chuté de près de 129 millions de dollars, selon le classement.