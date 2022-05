Les avocats de Simpson Thacher dominent la vague de méga transactions

Ils ont travaillé sur les trois plus grandes fusions et acquisitions (F&A) annoncées depuis le début de l'année, ce qui a permis à Simpson Thacher de se hisser à la première place du classement des cabinets d'avocats américains pour la première fois en 17 ans.

Le vétéran Alan Klein, avocat spécialisé dans les fusions et acquisitions, qui a conseillé Microsoft Corp. pour toutes les acquisitions majeures de la dernière décennie, a conclu la plus grosse transaction annoncée jusqu'à présent cette année lorsque le géant de la technologie a accepté d'acheter le fabricant de jeux vidéo Activision Blizzard Inc. en janvier pour 68,7 milliards de dollars.

Klein a également été appelé à conseiller le conseil d'administration de Twitter Inc. aux côtés d'un autre cabinet d'avocats, Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, lorsque Elon Musk a négocié un accord de 44 milliards de dollars le mois dernier pour acquérir la société de médias sociaux.

Atif Azher, partenaire de Klein's Simpson Thacher, qui a conseillé de nombreuses grandes transactions - dont l'acquisition par Dell Technologies Inc. de la société de stockage de données EMC pour 67 milliards de dollars, et l'achat par Pfizer Inc. de son homologue pharmaceutique Wyeth pour 68 milliards de dollars - a conseillé la société de capital-investissement Silver Lake au début du mois pour la vente de VMware Inc. au fabricant de puces Broadcom Inc. pour 61 milliards de dollars.

"C'est évidemment incroyablement fortuit et impressionnant d'avoir été impliqué dans trois transactions de plus de 40 milliards de dollars, dont deux de plus de 60 milliards de dollars, au cours des cinq premiers mois de l'année. Avoir de telles transactions au cours d'une année complète serait extraordinaire", a déclaré M. Klein.

Bien que Simpson Thacher se soit toujours classé parmi les dix cabinets d'avocats les plus actifs dans le domaine des fusions et acquisitions aux États-Unis, il n'a pas terminé une année à la première place depuis 2005. Il est maintenant en passe de le faire ; il a conseillé des transactions d'une valeur de 230 milliards de dollars jusqu'à présent cette année, plus que tout autre cabinet d'avocats. Il est talonné par Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, qui a conseillé des transactions d'une valeur de 193 milliards de dollars.

Anthony Vernace, associé de Simpson Thacher, qui a travaillé sur les transactions d'Activision et de Twitter aux côtés de Klein, a déclaré que les relations que le cabinet entretient depuis des décennies avec des entreprises comme Silver Lake et Microsoft ont été déterminantes pour écarter d'autres cabinets d'avocats américains de premier plan pour les rôles principaux dans ces transactions.

"Chacune de ces trois transactions représente le point culminant du type de vaste expérience de base et de force des relations avec les clients que nous avons cultivées et entretenues pendant une longue période", a déclaré Vernace.