Les éditeurs américains de jeux vidéo s'appuient sur des titres éprouvés pour lutter contre la faiblesse de l'économie

Les titres populaires, de "FIFA", propriété d'Electronic Arts, à "Call of Duty", propriété d'Activision Blizzard, soutiennent les ventes des éditeurs américains de jeux vidéo dans une économie turbulente, apaisant ainsi les craintes qu'une récession imminente ne vienne entraver la croissance.

Take-Two Interactive Software Inc. a clôturé mercredi un solide trimestre de mars pour le secteur, au cours duquel ses trois principaux acteurs ont enregistré une croissance de leurs réservations nettes comprise entre 11 % et 66 %.

Ces résultats témoignent de la résilience du secteur, qui a dû faire face l'année dernière à un ralentissement de la demande, après un boom dû à des ordres de rester à la maison imposés pendant la pandémie de grippe aviaire de type COVID-19.

"Alors que les consommateurs continuent à faire preuve de retenue dans leurs comportements d'achat, ils donnent la priorité aux franchises à succès et aux titres qui offraient une grande valeur", a déclaré Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

Les actions de Take-Two ont augmenté de 10 % jeudi.

La société a déclaré que "NBA 2K23", "Grand Theft Auto V" et "Grand Theft Auto Online" ont été parmi les principaux contributeurs à la croissance de ses réservations nettes au cours du trimestre concerné.

"NBA 2K23, Call of Duty : Modern Warfare 2 et FIFA 23 ont été parmi les jeux de console les plus vendus au cours des trois premiers mois de 2023, selon les données de la société d'études de marché NewZoo.

"Les titres historiques ont fait leurs preuves sur le marché et réduisent le risque pour les consommateurs d'acheter un jeu de mauvaise qualité", a déclaré Joost Van Dreunen, maître de conférences à la Stern School of Business de l'université de New York.

L'essor des jeux multijoueurs rend également les titres plus attractifs pour les joueurs qui ne veulent pas perdre leurs réalisations et leurs relations sociales, a-t-il ajouté.

Certains analystes ont déclaré que l'élan pourrait se poursuivre, EA prévoyant un chiffre d'affaires annuel conforme aux estimations, alors qu'elle se prépare à lancer cette année une version rebaptisée de sa franchise de football.

Alors que les perspectives de Take-Two pour l'année en cours étaient médiocres en raison d'un calendrier de sortie restreint, la société a déclaré qu'elle lancerait plusieurs "titres révolutionnaires" au cours de l'année civile 2024, alimentant les attentes pour la sortie de la suite tant attendue de "GTA V".

La société prévoit un chiffre d'affaires net de plus de 8 milliards de dollars pour l'année prochaine, ce qui est supérieur aux estimations des analystes.

"La sortie de GTA VI serait un moment décisif pour la catégorie des jeux à monde ouvert", a déclaré Clay Griffin, analyste chez MoffettNathanson.

"Des dizaines et des dizaines de millions d'unités seraient vendues immédiatement, et un GTA : Online nouveau ou complètement rafraîchi redéfinirait ce à quoi ressemble vraiment un 'métaverse' moderne".