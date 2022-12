Les joueurs de jeux vidéo poursuivent Microsoft devant un tribunal américain pour empêcher le rachat d'Activision

La plainte déposée auprès d'un tribunal fédéral en Californie intervient environ deux semaines après que la Commission fédérale du commerce des États-Unis a saisi un juge de droit administratif afin d'empêcher Microsoft, propriétaire de la console Xbox, de réaliser la plus grande acquisition jamais réalisée sur le marché des jeux vidéo.

L'action en justice privée vise également à obtenir une ordonnance empêchant Microsoft d'acquérir Activision. Elle a été déposée au nom de 10 joueurs de jeux vidéo de Californie, du Nouveau-Mexique et du New Jersey.

L'acquisition proposée donnerait à Microsoft "un pouvoir de marché largement surdimensionné dans l'industrie des jeux vidéo", selon la plainte, "avec la capacité d'évincer les rivaux, de limiter la production, de réduire le choix des consommateurs, d'augmenter les prix et d'inhiber davantage la concurrence".

Un représentant de Microsoft n'a pas fait de commentaire immédiat mardi. Après la plainte de la FTC, le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré : "Nous avons une confiance totale dans notre dossier et nous nous réjouissons de l'opportunité de présenter notre cas au tribunal."

Dans une déclaration, l'avocat des plaignants, Joseph Saveri, à San Francisco, a déclaré : "Alors que l'industrie du jeu vidéo continue de croître et d'évoluer, il est essentiel que nous protégions le marché des fusions monopolistiques qui nuiront aux consommateurs à long terme."

Les plaignants privés peuvent poursuivre des plaintes antitrust devant un tribunal américain, même si une affaire connexe de l'agence américaine est en cours. Le rachat, annoncé en janvier, fait également l'objet d'un examen antitrust dans l'Union européenne.

La FTC a précédemment déclaré qu'elle avait intenté une action en justice pour empêcher "Microsoft de prendre le contrôle d'un studio de jeux indépendant de premier plan". L'agence a déclaré que la fusion nuirait à la concurrence entre les plateformes de jeux rivales de Nintendo Co Ltd et Sony Group Corp.