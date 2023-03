Les négociateurs s'attendent à une reprise de l'activité malgré le "mur de briques" auquel se heurtent les fusions et acquisitions

La crise bancaire qui a émergé à la suite de la faillite de la Silicon Valley Bank a ébranlé la confiance des conseils d'administration, déjà entamée par les craintes d'un ralentissement économique, ont déclaré des banquiers d'affaires et des avocats spécialisés dans les transactions lors de la conférence du Tulane Corporate Law Institute à la Nouvelle-Orléans.

"L'activité de fusion et d'acquisition se heurte à un mur de briques", a déclaré Anu Aiyengar, responsable mondial des fusions et acquisitions chez JPMorgan Chase & Co.

"Lorsque vous regardez ce qui se passe en Chine, les tensions géopolitiques, les taux d'intérêt, les retraits bancaires, la crise des liquidités, les risques accrus de récession, tout cela se combine et semble assez redoutable.

Les participants à la conférence ont déclaré qu'en raison de l'assèchement du financement des rachats d'entreprises par effet de levier soutenus par des fonds privés, les acheteurs n'auront d'autre choix que d'apporter beaucoup de fonds propres pour conclure des transactions à court terme.

"Nous nous attendons à des turbulences", a déclaré Scott Barshay, président du département des entreprises du cabinet d'avocats Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP. "Il s'agit d'une lutte gigantesque en ce moment. Et c'est une lutte gigantesque parce qu'il y a beaucoup de poudre sèche pour la partie capitaux propres des opérations de capital-investissement. Ce qu'il n'y a pas, c'est beaucoup d'effet de levier pour la partie "effet de levier" des rachats d'entreprises par effet de levier.

Le volume des fusions et acquisitions a considérablement diminué l'année dernière, en raison des craintes d'une accélération des hausses de taux d'intérêt, d'une éventuelle récession, d'un affaiblissement des marchés du crédit et d'une chute du marché boursier.

Selon les données de Refinitiv, la valeur totale des transactions a chuté de 37 % par rapport au record atteint en 2021, pour s'établir à 3,61 billions de dollars. Il s'agit de la plus forte baisse en pourcentage d'une année sur l'autre depuis 2001, lorsque l'économie américaine est entrée en récession.

D'après Refinitiv, les transactions mondiales de cette année jusqu'à la mi-mars ont chuté de près de 50 % en termes de volumes en dollars par rapport à l'année précédente et de près de 30 % en termes de nombre de transactions réalisées.

Les négociateurs ont toutefois déclaré qu'ils s'attendaient à ce que l'impact de la crise bancaire sur l'activité de fusion et d'acquisition soit limité, car la plupart des banques régionales les plus touchées ne sont pas des conseillers ou des créanciers importants dans les transactions.

Le secteur technologique reste le meilleur terrain de chasse pour les acquéreurs d'entreprises ou les financeurs de capital-investissement, ont déclaré les conseillers en transactions.

"Il n'y a vraiment aucune partie du monde qui vous permette d'avoir une trajectoire de croissance organique qui vous permette d'atteindre le marché possible pour la négociation à une évaluation supérieure, ce qui signifie que vous devez chercher des opportunités de croissance inorganique", a déclaré M. Aiyengar.

Les négociateurs ont également prédit une augmentation des approches non sollicitées de la part d'acheteurs disposant de liquidités abondantes, qui profitent de la baisse des valorisations des cibles potentielles, lesquelles sont désormais plus disposées à envisager des offres qu'il y a quelques mois.

L'incertitude réglementaire accrue due à l'examen plus minutieux des transactions par les autorités antitrust est également susceptible d'entraver la vitesse à laquelle les transactions franchissent la ligne d'arrivée, les négociateurs critiquant la position contradictoire adoptée par la Commission fédérale du commerce et le ministère de la justice.

"Dans le contexte très étroit de la question de savoir qui dirigera à l'avenir la division antitrust du ministère de la justice et la FTC, nos affaires se porteront beaucoup mieux si c'est quelqu'un d'autre", a déclaré M. Barshay.