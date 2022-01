Les plus grosses transactions sur le marché en consolidation des jeux vidéo

L'industrie du jeu vidéo a reçu un coup de pouce massif de la pandémie de COVID-19, car les gens se tournent de plus en plus vers le divertissement numérique pendant les périodes d'interdiction et les entreprises du secteur se regroupent pour renforcer leur bibliothèque de titres populaires. Les entreprises du secteur se sont regroupées pour étoffer leur bibliothèque de titres populaires. Les sociétés de jeux vidéo se sont également concentrées sur les jeux mobiles, car les restrictions s'assouplissent et les gens délaissent leurs PC et leurs écrans de télévision pour sortir. Selon la société de données Newzoo, le marché des jeux mobiles devrait atteindre une taille de 116,4 milliards de dollars d'ici 2024. Le 10 janvier, Take-Two Interactive Software Inc. a annoncé qu'il allait racheter le créateur de "FarmVille", Zynga, dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de 11 milliards de dollars, marquant ainsi l'une des plus grandes acquisitions de tous les temps dans le secteur. Voici une liste des plus grosses transactions de jeux vidéo de ces dernières années : Date Acquéreur Cible Valeur de la transaction Jeux populaires Jan. 2022 Take-Two Zynga 11,04 milliards de dollars FarmVille Interactive Juin 2016 Tencent Supercell 8,6 milliards de dollars Clash of Holdings-led Oy Clans, groupe d'investisseurs Brawl Stars Sept. 2020 Microsoft Corp Zenimax 7,5 milliards de dollars The Elder Scrolls Nov. 2015 Activision King 5.9 bln Candy Crush Blizzard Saga Juillet 2016 Chinese Playtika 4,4 bln Meilleur groupe d'investisseurs Fiends, Bingo blitz Sept. 2014 Microsoft Corp Mojang 2,5 bln Minecraft Studios Fév. 2021 Electronic Arts Glu Mobile 2,4 bln Kim Kardashian : Hollywood Juin 2021 Electronic Arts Playdemic 1,4 bln Golf Clash Source : Refinitiv, an LSEG Business (Reportage d'Eva Mathews et Akash Sriram à Bengaluru ; Montage de Ramakrishnan M.)