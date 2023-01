Les testeurs de jeux vidéo de Microsoft forment le premier syndicat américain de l'entreprise

Le CWA a déclaré que les employés de Zenimax sur quatre sites dans le Maryland et au Texas ont voté massivement pour rejoindre le syndicat, mais n'a pas fourni de décompte. Zenimax possède de grandes franchises de jeux, dont The Elder Scrolls et Fallout.

Microsoft n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Elle a déclaré qu'elle reconnaîtrait volontairement le syndicat si les travailleurs votaient pour se syndiquer.

Le fait d'accepter volontairement de négocier permet à Microsoft d'éviter une élection formelle supervisée par le U.S. National Labor Relations Board et les batailles juridiques qui s'ensuivent souvent.

Dans une déclaration, le président du CWA, Christopher Shelton, a déclaré que Microsoft s'est distingué des autres entreprises technologiques qui ont découragé les campagnes syndicales.

"Microsoft suit une voie différente qui renforcera sa culture d'entreprise et sa capacité à servir ses clients et devrait servir de modèle pour l'industrie et de schéma directeur pour les régulateurs", a déclaré M. Shelton.

En juin, la société a conclu un accord avec le CWA pour rester neutre dans les campagnes de syndicalisation chez Activision Blizzard Inc, que Microsoft cherche à acheter pour 69 milliards de dollars. Les régulateurs américains ont intenté une action en justice pour bloquer la transaction le mois dernier.

Les testeurs de jeux des unités d'Activision Blizzard Albany et Raven Software ont voté en 2022 en faveur de l'adhésion à des syndicats, alors que le CWA affirme que la société a menacé et exercé des représailles contre les partisans du syndicat. Activision a nié tout acte répréhensible.