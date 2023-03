Microsoft signe un accord de licence avec le Japon, dans la foulée de l'accord conclu avec Activision

Si Microsoft, le fabricant de la Xbox, est susceptible de décrocher l'approbation antitrust de l'UE pour acquérir Activision avec de tels accords de licence et d'autres remèdes comportementaux, il est confronté à des vents contraires aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

"Microsoft et Ubitus, l'un des principaux fournisseurs de jeux en nuage, ont signé un partenariat de 10 ans pour diffuser les jeux PC Xbox ainsi que les titres d'Activision Blizzard après la finalisation de l'acquisition", a déclaré Phil Spencer, directeur général de la division jeux de Microsoft, dans un tweet.

La société a conclu un accord similaire avec le fournisseur de jeux en nuage Boosteroid un jour plus tôt, en plus des accords avec Nvidia, Nintendo et le distributeur américain Valve Corp, propriétaire de la plus grande plateforme de distribution de jeux vidéo au monde, Steam.