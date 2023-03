L'accord de 10 ans permettra également d'intégrer les jeux Xbox PC de Microsoft à la plateforme de jeux en nuage de Boosteroid.

L'offre d'Activision, annoncée en janvier de l'année dernière, est la plus grosse opération jamais réalisée par Microsoft. Elle vise à renforcer sa puissance de feu sur le marché en plein essor des jeux vidéo, face aux leaders Tencent et Sony, et à jeter les bases de son investissement dans le métavers.