Préparez-vous pour une Bagarre Folle ! Crash Team Rumble™ est désormais disponible pour PlayStation® et Xbox®

Les passionnés de Crash Bandicoot prennent la bagarre dans l'arène dans ce nouveau jeu multijoueur par équipes

Comprend le contenu post-lancement de la Saison 1 avec de nouveaux héros - Ripper Roo, N. Gin, une nouvelle arène et plus encore !

Il est temps de lutter ! Crash Team Rumble, publié par Activision Publishing, Inc. (NASDAQ: ATVI), est maintenant disponible sur PlayStation® 5, PlayStation® 4, Xbox® série X/S et Xbox One®. Les passionnés de Crash™ peuvent former des équipes ou trouver des amis #Bandicruit sur leurs plateformes PlayStation etXbox et participer à la cueillette folle de fruits Wumpa.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20230620287423/fr/

Crash Team Rumble launch (Graphic: Business Wire)

Développé par l'équipe incroyablement talentueuse de Toys for Bob, Crash Team Rumble apporte à la table multijoueur une expérience toute neuve, avec une jouabilité frénétique par équipes, des éléments de stratégie passionnants et de l'action à mourir de rire, lorsque huit joueurs se lancent dans une course pour cueillir le plus de fruits Wumpa pour leurs équipes. Dès aujourd'hui, les joueurs peuvent entrer dans la peau de huit héros ou méchants et se confronter dans neuf arènes légendaires, pleines de dangers, corniches, explosifs et beaucoup de plaisir. À l'occasion du lancement, les personnages seront Crash Bandicoot®, Coco, Tawna, Dingodile, Neo Cortex, N. Tropy, N. Brio et le personnage tout neuf dans l'univers Crash – Catbat. Pour plus de fraîcheur, des tas de nouvelles surprises attendent les passionnés avec le nouveau contenu saisonnier post-lancement, y compris de nouveaux personnages, de nouvelles arènes, modes, puissances, événements limités, options de personnalisation et plus encore. Les passionnés peuvent également attendre le lancement de deux nouveaux personnages lors de la saison 1 – Ripper Roo et N. Gin, les favoris des admirateurs.

“Nous sommes enthousiasmés de pouvoir permettre aux passionnés de Crash d'expérimenter tout ce que Crash Team Rumble peut offrir,” a déclaré Paul Yan, co-responsable du studio chez Toys for Bob. “Cette nouvelle version de Crash Bandicoot a été un véritable travail passionné pour nous tous et nous sommes impatients de partager toutes les surprises que nous avons préparées pour les passionnés de Crash.”

Dans Crash Team Rumble, les passionnés peuvent jouer avec plusieurs amis et ennemis de l'univers Crash , chacun d'entre eux jouant un rôle sur trois – Bloqueur, Propulseur ou Buteur. Les équipes utilisent stratégiquement les différents rôles pour travailler ensemble et devenir la première équipe à déposer le plus grand nombre de fruits Wumpa dans sa banque Wumpa, tout en empêchant l'autre équipe de marquer. Les puissances des reliques ajoutent au jeu un élément stratégique supplémentaire, que les coéquipiers peuvent utiliser pour gagner un avantage en marquant et en apportant la victoire à leur équipe. Crash Team Rumble dispose de jouabilité multiplateforme*, permettant ainsi aux joueurs utilisant plusieurs types de consoles de former une équipe et de participer à la compétition.

Crash Team Rumble est disponible maintenant sur PlayStation® 5, PlayStation® 4, Xbox® série X/S et Xbox One® au prix recommandé de 29,99 dollars pour l'édition Standard et 39,99 dollars pour l'édition Deluxe. L'édition Standard Crash Team Rumble comprend le jeu, le contenu saisonnier supplémentaire post-lancement et les modes à temps limité et le Passe de combat Premium de la Saison 1. L'édition Deluxe comprend tout le contenu de l'édition Standard et en plus 25 niveaux du Passe de combat Premium débloqués instantanément lors de la Saison 1, le Passe de combat Premium de la Saison 2** et le paquet numérique “Proto Pack” qui comprend plusieurs options de personnalisation pour chaque héros et méchant au lancement et d'autres articles. Les deux éditions permettent aux joueurs d'accéder au contenu saisonnier passionnant post-lancement.

Pour plus de détails, rendez-vous sur le site officiel Crash Bandicootet assurez-vous de suivre @CrashBandicoot sur Instagram, Twitter, Facebooket TikTok pour plus de nouvelles et renseignements sur Crash Team Rumble. Regardez la bande-annonce de lancement ici.

À propos d’Activision

Basé à Santa Monica, en Californie, Activision est l'un des principaux producteurs et éditeurs mondiaux de divertissement interactif reliant des centaines de millions de joueurs de partout dans le monde à travers la joie, le plaisir et le frisson de la compétition rendue possible par un divertissement légendaire. Activision maintient des opérations dans le monde entier et est une division d'Activision Blizzard (NASDAQ : ATVI), une société S&P 500. Veuillez trouver plus d'informations sur Activision et ses produits sur le site Web de la société à l'adresse www.activision.com ou en suivant @Activision.

*Jouabilité multiplateforme disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox série X/S et Xbox One.

**Le Passe de combat Premium et les sauts de niveaux seront accessibles dans Crash Team Rumble™ une fois le Passe de combat de la Saison 1 ou un système équivalent, est rendu disponible dans le jeu. Offre à durée limitée. Le Passe de combat Premium de la Saison 1 (ou la version équivalente) et les sauts de niveaux doivent être réclamés avant le [11 septembre 2023]. Le Passe de combat Premium de la Saison 2 (ou la version équivalente) doit être réclamé avant le [3 décembre 2023].

Mise en garde concernant les déclarations prospectives : les informations contenues dans ce communiqué de presse qui impliquent les attentes, les plans, les intentions ou les stratégies d'Activision Publishing concernant l'avenir, y compris les déclarations sur la disponibilité, les fonctionnalités, la jouabilité et les prix prévus pour Crash Team Rumble et son contenu post-lancement, sont des déclarations prospectives qui ne sont pas des faits et impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs réels d'Activision Publishing diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives énoncées dans ce communiqué comprennent des retards imprévus de produits et d'autres facteurs identifiés dans les sections sur les facteurs de risque du dernier rapport annuel d'Activision Blizzard sur le formulaire 10- K et tous les rapports trimestriels ultérieurs sur le formulaire 10-Q. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont basées sur les informations dont disposent Activision Publishing et Activision Blizzard à la date de ce communiqué, et ni Activision Publishing ni Activision Blizzard n'assument l'obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives. Des déclarations prospectives considérées vraies lorsqu'elles sont faites peuvent finalement s'avérer incorrectes. Ces déclarations ne constituent pas des garanties des performances futures d'Activision Publishing ou d'Activision Blizzard et sont soumises à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, dont certains échappent à son contrôle et peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles.

© 2023 Activision Publishing Inc. ACTIVISION, CRASH, CRASH BANDICOOT, CRASH TEAM RUMBLE et TOYS FOR BOB sont des marques d’Activision Publishing, Inc. Toutes les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230620287423/fr/