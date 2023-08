Third Point LLC :

* THIRD POINT PREND UNE PARTICIPATION DE 4,1 MILLIONS D'ACTIONS DANS AMAZON.COM - SEC FILING

* THIRD POINT LLC PREND UNE PARTICIPATION DE 1,7 MILLION D'ACTIONS DANS ACTIVISION BLIZZARD - SEC FILING

* THIRD POINT LLC AUGMENTE SA PARTICIPATION DANS ALIBABA GROUP HOLDING DE 1,3 MILLION À ENVIRON 3 MILLIONS D'ANNONCES SPONSORISÉES.

* THIRD POINT LLC DISSOUT SA PARTICIPATION DANS LES ACTIONS DE CLASSE B DE TECK RESOURCES LTD.

* THIRD POINT LLC DISSOUT SA PARTICIPATION DANS COLGATE-PALMOLIVE CO

* THIRD POINT LLC - CHANGE IN HOLDINGS ARE AS OF JUNE 30, 2023, AND COMPARED WITH THE PREVIOUS QUARTER ENDED AS OF MARCH 31, 2023 SOURCE FOR QUARTER ENDED JUNE 30, 2023 : https://bityl.co/KTMC SOURCE FOR QUARTER ENDED MARCH 31, 2023 : https://bityl.co/KTMD